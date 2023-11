Snapdragon 8 Gen 3: Una putenza di rendiment, ma micca senza svantaghji

L'attesu Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm hà certamente fattu ondate in u mercatu di i telefoni intelligenti dapoi u so lanciu di pochi mesi fà. Cù e so capacità di rendiment impressiunanti, hè diventatu u chipset di scelta per parechji dispositi Android di punta. In ogni casu, una valutazione recente hà revelatu chì stu putente processore pò esse manca in una zona impurtante: l'efficienza.

Rinumata rivista di tecnulugia, Golden Reviewer, hà fattu un analisi cumpletu di u Snapdragon 8 Gen 3, cuncintratu specificamente in a so efficienza. Utilizendu strumenti di benchmarking standardizati, u criticu hà truvatu chì mentre u chipset vantava guadagni di rendiment notevuli, a so efficienza lasciava assai à desiderate.

Una di e caratteristiche standout di u Snapdragon 8 Gen 3 hè a so nova architettura, chì incorpora dui core di efficienza, cinque core di rendiment, è un core primariu. A prova di Golden Reviewer hà evidenziatu l'aumentu di rendimentu significativu offertu da u grande core in u chipset. Tuttavia, stu aumentu di u rendiment vene à un costu - efficienza.

In un paragone direttu cù u so predecessore, u Snapdragon 8 Gen 2, l'ultima iterazione di u chipset di punta di Qualcomm mostrava un cunsumu mediu di energia più altu per watt. U Snapdragon 8 Gen 2 vantava un cunsumu mediu di 4.9 watt in u benchmark SPEC, mentre chì u Snapdragon 8 Gen 3 mostrava una media di 6.27 watt. Questa diminuzione di l'efficienza hè ancu evidenziata da u fattu chì u cunsumu massimu di energia per watt per u Snapdragon 8 Gen 3 hè statu registratu à 11.05 watts.

Hè impurtante di nutà chì questi risultati ùn ponu micca rapprisintà u pienu potenziale di u Snapdragon 8 Gen 3. I critichi anu nutatu chì i fabbricanti di l'equipaggiu originali Android (OEM) ottimisanu Qualcomm SoCs in modu diversu, chì significa chì i punteggi di efficienza di u chipset pò varià in diversi smartphones. .

In u futuru, u prossimu Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm, chì deve esse liberatu in un futuru vicinu, prumetti un aghjurnamentu significativu. U chipset introduverà a piattaforma Snapdragon X Elite, cù l'innovativi core Oryon customizati. Questi core, rispunsevuli di a prestazione eccezziunale di i chipsets Snapdragon X Elite, seranu ancu integrati in u Snapdragon 8 Gen 4, aumentendu i guadagni di rendiment è i punteggi di efficienza.

Cù stu sviluppu, u distaccu trà u Snapdragon SoCs è i chipsets di punta di Apple pò chjude significativamente, pusendu Qualcomm cum'è un forte competitore in u mercatu di i processatori mobili. Mentre l'industria aspetta ansiosamente l'intruduzione di u Snapdragon 8 Gen 4, resta da vede s'ellu risolverà i prublemi di efficienza sollevati da u Snapdragon 8 Gen 3.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Hè u Snapdragon 8 Gen 3 più putente ch'è u so predecessore?

Assolutamente. U Snapdragon 8 Gen 3 offre notevoli guadagni di prestazione annantu à a generazione precedente di chipset Qualcomm. Tuttavia, questu vene à a spesa di l'efficienza.

2. U Snapdragon 8 Gen 3 cunsuma più putere chì u Snapdragon 8 Gen 2?

Iè, u Snapdragon 8 Gen 3 mostra un cunsumu di energia più altu per watt cumparatu cù u so predecessore. Registra un cunsumu mediu di energia di 6.27 watt in u benchmark SPEC, mentre chì u Snapdragon 8 Gen 2 hà ottenutu una media di 4.9 watt.

3. I punteggi di efficienza di u Snapdragon 8 Gen 3 ponu varià in diversi smartphones?

Iè, hè impurtante di cunsiderà chì i fabbricanti di l'equipaggiu originale Android (OEM) ottimisanu i SoC Qualcomm in modu diversu. Per quessa, u chipset pò ottene diverse punteggi di efficienza in i telefoni smartphones altru da u Xiaomi 14 Pro, chì era u sughjettu di a valutazione.

4. Chì pò esse aspittatu da u prossimu Snapdragon 8 Gen 4?

U Snapdragon 8 Gen 4 promette un aghjurnamentu significativu, cù a piattaforma Snapdragon X Elite cù cores Oryon persunalizati. Questi core, rispunsevuli di guadagni di rendiment impressiunanti, sò previsti per migliurà ancu i punteggi di efficienza. Stu sviluppu puderia riduce u distaccu trà Snapdragon SoCs è chipsets di punta di Apple.