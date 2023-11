Fable Land of Punt: Tracing Ancient Egyptian Trade with Baboons

L'antichi Egizziani avianu una fascinazione cù i babbuini, spessu assuciati cù i dii Babi è Thoth. Sti scimmie sò stati tenuti in cattività, i so incisivi affilati sguassati per riduce u periculu ch'elli ponenu. Inoltre, i babuini eranu cumunamenti mummificati cum'è offerte à i dii, malgradu a so assenza in a fauna naturali di l'Eggittu. A fonte di questi babbuini hè stata un misteru, cù i racconti di e so urighjini chì venenu da a mitica Terra di Punt.

In un studiu recente, i scientisti anu utilizatu l'analisi di l'ADN per fà luce nantu à e rotte cummerciale impiegate da l'antichi Egiziani per acquistà babuini. A ricerca, guidata da a genetista Gisela Kopp da l'Università di Konstanz, in Germania, hà estratto l'ADN da un babbunu mummificatu chì risale à u periodu trà 800 aC è 540 a. sti babbuini sò urigginati da l'Eritrea custiera moderna.

I registri storici anu riferitu un locu chjamatu Adulis chì serviva cum'è un centru cummerciale per i cummercianti egiziani versu u 300 aC Era cunnisciutu com'è un centru per u cummerciu di animali esotici, rinforzendu l'evidenza di u cummerciu trà l'antichi Egizziani è a Terra di Punt. I risultati di stu novu studiu suggerenu chì Adulis è Punt puderanu esse unu è u stessu, rinfurzendu ancu a cunnessione trà e duie regioni.

Mentre chì stu studiu furnisce insights preziosi nantu à e rotte cummerciale di l'anticu Egittu, i circadori ricunnoscenu chì più campionamentu è analisi sò necessarii per una comprensione cumpleta. Siccomu stu studiu rapprisenta una di e prime investigazioni di l'ADN anticu nantu à un primatu micca umanu, i futuri studii nantu à altre spezie anu u putenziale di revelà più nantu à a diversa gamma di impurtazioni egiziane antiche è u so impattu nantu à a biodiversità lucale.

Fate frequenza:

Q: Perchè i babbuini eranu mummificati da l'antichi egiziani?

A: L'antichi egiziani mummificavanu i babbuini cum'è offerte à i dii, in particulare assuciati cù Babi è Thoth.

Q: Da induve sò i babbuini in l'Egittu anticu?

A: Babbuoni ùn eranu micca naturali prisenti in Egittu. L'analisi di l'ADN suggerisce chì sò stati cummirciati da a regione di l'Eritrea custiera muderna.

Q: Chì suggerenu i risultati di stu studiu nantu à a Terra di Punt ?

A: U studiu indica chì Adulis, un portu cummerciale citatu in i registri storichi, pò esse situatu in a listessa regione cum'è a fabulosa Terra di Punt.

Q: Ci sò piani per più ricerche nantu à u cummerciu egizianu anticu?

A: U squadra di ricerca hà intenzione di realizà campioni è analisi supplementari per cullà più dati nantu à l'urighjini di u babbu è e rotte cummerciale. Stu studiu rapprisenta una di e prime investigazioni chì utilizanu l'antica analisi di DNA nantu à un primatu micca umanu.