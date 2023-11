Un studiu recente hà revelatu chì i primi uccelli anu pussutu riesce in l'ambienti polari miridiunali 120 milioni d'anni fà. Sta scuperta, publicata in u ghjurnale d'accessu apertu PLOS ONE da Anthony Martin di l'Università Emory è a so squadra, mette in luce nantu à a distribuzione di i primi uccelli è presenta novi insights in a so capacità di adattà à diversi ecosistemi.

In u passatu, i paleontologi anu luttatu per truvà evidenza di primi uccelli in i cuntinenti miridiunali. In ogni casu, i circadori daretu à stu studiu anu scupertu una seria di impronte d'uccelli da u periodu Cretacicu Inizio in a Formazione Wonthaggi di Victoria, Australia. Queste 27 impronte exhibenu caratteristiche chì ponu esse attribuite à l'uccelli è indicanu a prisenza di diverse spezie d'uccelli, cumprese alcune di e più grandi cunnisciute da u Cretacicu.

Ciò chì hè particularmente notevule hè chì questi impronte furniscenu a più antica evidenza cunnisciuta di l'uccelli chì vivenu in Australia è in altre parti di l'antica Gondwana. I tracce rapprisentanu ancu l'evidenza più antica di l'acelli chì prosperanu in l'ambienti polari antichi. Cela remet en question les hypothèses précédentes sur la distribution des oiseaux précoces et suggère qu'ils auraient pu être plus abondants dans les régions du sud qu'on ne le pensait auparavant.

I circadori pruponenu chì questi uccelli anu visitatu l'area di stagione, potenzalmentu cum'è parte di una ruta migratoria. Questa scuperta suscita quistioni nantu à cumu i primi uccelli si sò dispersi in diverse masse di terra è biomi è mette in risaltu a necessità di più esplorazione di e masse di terra di Gondwana in cerca di fossili di uccelli precoci supplementari.

"Semu assai entusiasmati di documentà chì una varietà di uccelli campavanu in l'Australia polare durante u Cretaceu Inizio", dicenu l'autori. "Ma speremu ancu chì a nostra scuperta di tracce fossili ispira à altri circadori à circà è truvà più tracce d'uccelli di u Cretaceu Inizio in altrò in l'emisferu miridiunali".

Stu studiu ùn solu espansione a nostra cunniscenza di a storia evolutiva di l'uccelli, ma ancu enfatiza l'impurtanza di i fossili di traccia in a revelazione di l'infurmazioni cruciali nantu à l'ecosistemi antichi è i cumpurtamenti animali.

Fate frequenza:

Q: Cosa hè Gondwana?

A: Gondwana hè un supercontinente chì esistia da u Neoproterozoicu (circa 1 miliardi d'anni fà) finu à u Jurassicu (circa 180 milioni d'anni fà) è copre l'emisferu miridiunali.

Q: Chì hè u significatu di sti impronte d'uccelli ?

A: Queste impronte furniscenu l'evidenza più antica cunnisciuta di l'uccelli chì vivenu in Australia o in qualsiasi parte di l'antica Gondwana è chì campanu in ambienti polari durante u Cretaceu Inizio.

Q: Cumu sò state scuperte sti impronte?

A: E impronte sò state truvate in a Formazione Wonthaggi di Victoria, in Australia, da i paleontologi chì facenu ricerche in a zona.

Q: Chì implicazioni hà stu studiu?

R : L'étude remet en question les notions précédentes sur la distribution des oiseaux précoces et suggère qu'elles auraient pu être plus abondantes dans les régions du sud. Apertura ancu novi strade per a ricerca nantu à i fossili di uccelli precoci in e terre di Gondwana.

Q: Chì pudemu amparà da i fossili traccia ?

A: Trace fossili, cum'è impronte, furnisce una visione di l'ecosistemi antichi, i cumpurtamenti di l'animali è a storia evoluzione di l'organisimi chì ùn ponu micca esse cunservati cum'è fossili di u corpu. Offrenu una perspettiva unica nantu à a vita passata nantu à a Terra.