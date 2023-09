L'attori di Cyberthreat sfruttanu Google Looker Studio per attacchi di phishing

L'attori di Cyberthreat anu truvatu un modu per abusà di l'uttellu di visualizazione di dati Looker Studio di Google per realizà attacchi di phishing. I ricercatori di Check Point anu scupertu una campagna di cumprumissu di email cummerciale (BEC) chì utilizeghja Looker Studio per creà pagine tematiche di criptocurrency per ingannà l'utilizatori per furnisce e so credenziali. L'attaccanti mandanu e-mail chì pareanu venenu da Google, chì cuntenenu ligami à rapporti falsi nantu à l'investimentu di criptocurrency. Se l'utilizatori clicanu nantu à u ligame, sò diretti à una pagina di Google Looker chì ospita una presentazione chì li urge à accede à u so contu per riclamà più Bitcoin. Tuttavia, sta pagina di login hè pensata per arrubà e so credenziali.

I ricercatori di Check Point anu osservatu più di centu attacchi chì utilizanu stu metudu è anu infurmatu à Google nantu à a campagna. L'attaccanti sò capaci di scaccià e scans di sicurezza di e-mail sfruttendu l'autorità di Google è utilizendu diverse tecniche. Per esempiu, manipulanu l'indirizzu IP di u mittente per ingannà i cuntrolli di Sender Policy Framework (SPF) è passanu cuntrolli di autentificazione DKIM verificando u duminiu legittimu di l'email. Inoltre, l'associu di l'e-mail cù u duminiu google.com li permette di passà cuntrolli per l'autenticazione, i rapporti è a conformità di u messagiu basatu in u duminiu (DMARC).

I sperti anu criticatu SPF, DKIM è DMARC per esse suscettibili à i vettori sofisticati di attaccu di e-mail, postu chì ponu prutegge solu da e minacce per i quali sò stati pensati. Per difende contr'à l'attacchi BEC cum'è questu, l'urganisazioni sò cunsigliate per aduttà a tecnulugia di sicurezza alimentata da AI chì ponu identificà in modu proattivu indicatori di phishing. Inoltre, una soluzione di sicurezza cumpleta cù capacità di scansione di documenti è di fugliali deve esse implementata, inseme cù un robustu sistema di prutezzione di URL chì conduce scansioni approfondite è emula e pagine web per una sicurità rinfurzata.

Fonti:

- Check Point (ricercatori à Check Point)

- SPF (Sender Policy Framework)

- DKIM (DomainKeys Identified Mail)

- DMARC (Autenticazione, Rapportu è Conformità di Missaghju basatu in Dominiu)