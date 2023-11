A chì età ùn si pò più piglià shingles ?

L'herpes zoster, ancu cunnisciutu com'è herpes zoster, hè una infezzjoni virali chì provoca una rash dolorosa. Hè causatu da u virus varicella-zoster, u stessu virus chì provoca a varicella. Mentre chì u shingles pò affettà e persone di tutte l'età, hè più cumuni in l'adulti anziani è l'individui cù u sistema immune debilitatu. Ma à chì età ùn si pò più piglià shingles ? Andemu à scopre sta quistione è fate un pocu di luce nantu à u tema.

Chì ghjè a fascia d'età tipica per u shingles?

Shingles pò accade à ogni età, ma hè più comunmente vistu in individui di più di 50 anni. Sicondu i Centri per u Controlu è a Prevenzione di e Malattie (CDC), circa una in trè persone in i Stati Uniti svilupparanu shingles in a so vita. U risicu di sviluppà shingles aumenta cù l'età, è l'incidenza aumenta bruscamente dopu à l'età di 50.

Pudete piglià shingles dopu una certa età?

Mentre chì u risicu di sviluppà shingles aumenta cù l'età, ùn ci hè micca età specifica à quale ùn pudete micca più shingles. Ancu l'individui in i so 80 o 90 anni ponu sviluppà shingles s'ellu anu avutu prima a varicella. U virus varicella-zoster resta in dorme in u corpu dopu chì una persona si ricupera da a varicella, è pò reattivà più tardi in a vita, causendu shingles.

Si pò prevene u zoster?

Iè, u shingles pò esse prevenu per via di a vaccinazione. U CDC ricumanda una vaccina di duie dosi chjamata Shingrix per adulti di 50 anni è più. Sta vaccina hè assai efficace per riduce u risicu di shingles è e so cumplicazioni. Hè ricumandemu ancu per e persone chì anu ricivutu prima a vacuna antica, Zostavax.

Chì sò i sintomi di shingles?

I sintomi di shingles sò tipicamente include una rash dolorosa chì appare cum'è una banda o striscia da un latu di u corpu. Questa rash hè spessu accumpagnata da prurito, tingling, o una sensazione di ardenti. Altri sintomi ponu include febbre, mal di testa, fatigue è sensibilità à a luce. Sì avete sti sintomi, hè impurtante di circà l'assistenza medica prontamente.

In cunclusioni, ùn ci hè micca età specifica à quale ùn pudete micca più chjappà. Mentri hè più cumuni in l'adulti anziani, u shingles pò influenzà individui di ogni età. A vaccinazione hè un modu efficau per prevene u zoster, è u CDC ricumanda a vacuna Shingrix per l'adulti di 50 anni è più. Se avete sintomi di shingles, hè impurtante cunsultà un prufessiunale di salute per un diagnosticu è trattamentu propiu.