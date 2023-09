Star Like the Sun "Strutturata ripetutamente è cunsumata" da Black Hole

I scientisti di l'Università di Leicester anu fattu una scuperta eccitante nantu à una stella situata à 500 milioni di anni luce di distanza. A stella, chjamata Swift J0230, hè stata ripetutamente triturata è cunsumata da un pirtusu nìuru, creendu rigulamenti di luce ogni 25 ghjorni. Stu fenominu, cunnisciutu cum'è un avvenimentu di disrupzione di marea, generalmente si verifica quandu un pirtusu neru cunsuma una stella. Tuttavia, in stu casu, a stella hè solu parzialmente distruttu, risultatu in emissioni ripetuti.

I circadori anu trovu chì a rigularità di l'emissioni di a stella hè cascata trà dui tipi di sbocchi: quelli chì si verificanu ogni pochi ore è quelli chì si verificanu ogni annu o più. Invece di decadenza cum'è previstu, Swift J0230 brillarà luminosamente per sette à 10 ghjorni prima di spegne bruscamente, ripete stu prucessu circa ogni 25 ghjorni.

Questa osservazione unica hà furnitu un ligame mancante per capisce cumu i buchi neri disturbanu e stelle orbitanti. U duttore Robert Eyles-Ferris, chì era implicatu in u studiu, hà spressu eccitazione per Swift J0230, affirmannu chì hè un "aggiunta eccitante à a classe di stelle parzialmente disturbate".

Sicondu i circadori, i mudelli di l'esplosione Swift J0230 suggerenu chì a stella hè simile in grandezza à u sole è hè in una orbita ellittica intornu à un pirtusu neru di massa bassa in u centru di a so galaxia. Cum'è a stella hè tagliuzzata è cunsumata da u pirtusu neru, u materiale equivalente à a massa di trè Terra hè strappatu da a so atmosfera è riscalda. U calore intensu libera una quantità significativa di raghji X, chì sò stati rilevati da Neil Gehrels Swift Observatory di a NASA.

U pirtusu neru rispunsevuli di cunsumà Swift J0230 hè stimatu trà 10,000 100,000 è 0230 XNUMX volte a massa di u sole, chì hè relativamente chjuca per un pirtusu neru supermassive. A scuperta di Swift JXNUMX hè stata fatta pussibule cù un novu detector transitorio sviluppatu da a squadra di l'Università di Leicester.

I circadori credi chì a so scuperta hè solu u principiu. Aspittàvanu di truvà assai più oggetti cum'è Swift J0230 utilizendu u so novu strumentu è anticipanu scopre più insights in u cumpurtamentu di i buchi neri è e so interazzione cù e stelle.

Fonti: Università di Leicester, Nature Astronomy