Un asteroide chì hè statu intenzionalmente sbattutu da a nave spaziale Dart di a NASA in una missione per cambià u so cursu mostra avà un cumpurtamentu peculiar. A nave spaziale hà scontru cù l'asteroide Dimorphos in settembre di l'annu passatu cum'è parte di un esperimentu per pruvà a difesa di a Terra contr'à l'impatti potenziali di l'asteroide. In ogni casu, un maestru è a so classa chì studia u scogliu anu scupertu pocu tempu chì, dapoi a colisazione, si move in una manera inespettata è inusual.

L'asteroide più chjucu, Dimorphos, hè in orbita intornu à un asteroide più grande chjamatu Didymos. Facendu successu in Dimorphos, a missione Dart hà sappiutu cambià a so orbita per una quantità significativa. Dart, chì significa Double Asteroid Redirection Test, hà utilizatu una nave spaziale di a dimensione di un frigorifero per scontru cù l'asteroide. Questa colisazione era destinata à determinà se un metudu simili puderia esse usatu per cambià u cursu di un asteroide periculosu chì si dirige versu a Terra.

In ogni casu, una squadra di zitelli è u so maestru, Jonathan Swift, in a Thacher School in California, hà fattu una scuperta sorprendente cù u so telescopiu scola. Anu trovu chì l'orbita di Dimorphos hà cuntinuatu à rallentà dopu l'impattu, chì ùn hè micca ciò chì era previstu. Questa scuperta hè stata presentata in una riunione di a Società Astronomica Americana è hè prubabile di influenzà ogni futura missione di redirezzione di l'asteroide da a NASA.

Una spiegazione pussibule per u cambiamentu continuu in l'orbita di l'asteroide hè chì l'impattu hà causatu u materiale, cumprese rocce grandi, per esse lanciatu in a superficia di l'asteroide è eventualmente falà, alterendu a so orbita più. L'Agenzia Spaziale Europea hà pensatu à lancià una missione chjamata Hera in u 2026 per studià Dimorphos è potenzalmentu revelà più infurmazione nantu à u so cumpurtamentu dopu à a collisione.

In cunclusioni, a collisione di a missione Dart di a NASA cù l'asteroide Dimorphos hà purtatu à cambiamenti inespettati in l'orbita di l'asteroide. Ulteriori studiu è missioni, cum'è a prossima missione Hera, aiuterà i scientisti à capisce megliu è potenzialmente mitigà i risichi di l'impatti di l'asteroide nantu à a Terra.

Definizione:

– Astéroïde : un petit objet rocheux qui tourne autour du Soleil

– Meteor : un asteroide chì brusgia in l'atmosfera di a Terra

- Vesta: Unu di i più grandi asteroidi cunnisciuti cù un diametru di 530 km (330 miles)