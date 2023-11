L'Evoluzione di a Console Release di Ark: Survival Ascended

Ark: Survival Ascended, l'attesu remake di Unreal Engine 5 di u popular ghjocu Ark: Survival Evolved, hà suscitatu eccitazione è delusione trà i ghjucatori di cunsola. Developer Studio Wildcard hà annunziatu una data di liberazione per a versione Xbox mentre ritarda simultaneamente a versione di PlayStation 5.

In un recente post in Twitter, Studio Wildcard hà cunfirmatu chì Ark: Survival Ascended serà lanciatu in Xbox Series X è S u 21 di nuvembre à 9am Pacific / 12noon Eastern / 5pm UK. Questu annunziu hà instillatu a speranza in i dilettanti di l'Arca, chì sò stati scettichi in u passatu annantu à l'affidabilità di e date di liberazione di Studio Wildcard.

Tuttavia, i ghjucatori di PlayStation 5 anu da aspittà un pocu più, postu chì a liberazione di Ark: Survival Ascended nantu à sta piattaforma hè stata ritardata à principiu di dicembre. Studio Wildcard hà citatu "alcuni prublemi" scontri durante u prucessu di certificazione cù Sony cum'è u mutivu di u ritardu. Hè speculatu chì u ghjocu multipiattaforma pò esse causatu cumplicazioni, ma Studio Wildcard assicura à i ghjucatori chì travaglianu diligentemente per furnisce a megliu sperienza cross-piattaforma pussibule.

Malgradu i ritardi di a cunsola, u lanciu di Steam di Ark: Survival Ascended hè statu cunsideratu successu. U ghjocu hà vindutu più di 600,000 XNUMX copie in solu duie settimane dopu a so liberazione. Tuttavia, certi ghjucatori anu scontru prublemi di rendiment chì anu affettatu l'esperienza generale di ghjocu. Studio Wildcard hà ricunnisciutu queste preoccupazioni è s'hè impegnatu à affruntà li per mezu di patch è aghjurnamenti.

Mentre Ark: Survival Ascended cuntinueghja à subisce miglioramenti, u so predecessore, Ark: Survival Evolved, resta populari trà i ghjucatori. Attualmente, più persone ghjucanu attivamente à u ghjocu originale cà a so versione rimasterizzata.

Sia chì i ghjucatori aspettanu ansiosamente a liberazione di a cunsola o si godenu u ghjocu nantu à Steam, u mondu di Ark: Survival Ascended offre una avventura emozionante piena di dinosauri, sfide di sopravvivenza è una sperienza di ghjocu in evoluzione.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Cosa hè Ark: Survival Ascended?

Ark: Survival Ascended hè un remake di u ghjocu uriginale Ark: Survival Evolved, sviluppatu da Studio Wildcard utilizendu Unreal Engine 5. Offre una sperienza di sopravvivenza immersiva in un mondu sanu di criaturi preistorichi.

2. Quandu Ark: Survival Ascended serà liberatu in Xbox?

Ark: Survival Ascended serà liberatu in Xbox Series X è S u 21 di nuvembre à 9 ore Pacificu / 12 ore orientale / 5 ore UK.

3. Perchè a versione PlayStation 5 di Ark: Survival Ascended hè stata ritardata?

A versione PlayStation 5 di Ark: Survival Ascended hè stata ritardata à principiu di dicembre per via di "alcuni prublemi" scontri durante u prucessu di certificazione cù Sony. Studio Wildcard travaglia per risolve questi prublemi è furnisce i ghjucatori cù a megliu sperienza cross-platform pussibule.

4. U lanciamentu di Steam di Ark: Survival Ascended hà affruntatu ogni sfida?

Iè, u lanciu di Steam di Ark: Survival Ascended hà sperimentatu prublemi di rendiment chì anu impactatu a liberazione di u ghjocu. Studio Wildcard hà ricunnisciutu queste preoccupazioni è travaglia attivamente per affruntà li attraversu patch è aghjurnamenti.

5. Cumu a popularità di Ark: Survival Evolved paragunate à Ark: Survival Ascended?

À u mumentu di a publicazione di questu articulu, più ghjucatori ghjucanu attivamente à Ark: Survival Evolved paragunatu à Ark: Survival Ascended. Tuttavia, cù migliure è aghjurnamenti in corso, a versione rimasterizzata prumette una sperienza di ghjocu eccitante è in evoluzione.