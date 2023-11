Sò Sam's Club è fratelli Walmart?

In u mondu di u cumerciu, ci sò parechji nomi chì sò diventati sinonimi di big-box stores è prezzi accessibili. Dui di i nomi più cunnisciuti in questa industria sò Sam's Club è Walmart. Ma sò sti dui giganti di vendita al dettaglio veramente ligati? Sò fratelli, per dì cusì ? Immergemu in i dettagli è scopre.

Sam's Club è Walmart sò veramente ligati, ma ùn sò micca fratelli in u sensu literale. Invece, sò più simili à i fratelli in a stessa famiglia. Sam's Club hè un club di magazzini di vendita solu per i membri chì hè statu fundatu da Sam Walton, u stessu imprenditore visionariu chì hà fundatu Walmart.

Walmart, invece, hè una corporazione multinaziunale di vendita al dettaglio chì opera una catena di ipermercati, grandi magazzini di sconto, è supermercati. Hè una di e più grande cumpagnie in u mondu per entrate è hà una presenza significativa in parechji paesi.

Sam's Club opera cum'è una filiale di Walmart, vale à dì chì hè possedutu è cuntrullatu da a corporazione più grande. Mentre i dui magazzini offrenu una larga gamma di prudutti à prezzi competitivi, Sam's Club si concentra più nantu à e compra in grandezza è offre benefici esclusivi à i so membri.

Comu riggistràrisi:

Q: Qualchissia pò cumprà à Sam's Club?

A: No, Sam's Club hè un magazinu solu di adesione. Tuttavia, i non-membri ponu cumprà in Sam's Club se sò accumpagnati da un membru.

Q: Chì sò i vantaghji di un membru di u Sam's Club?

A: I membri di u Sam's Club godenu di l'accessu à offerte esclusive, opzioni di compra grossa è servizii supplementari cum'è servizii ottici è farmacie.

Q: I prezzi in Sam's Club è Walmart sò listessi?

A: Mentre chì i dui magazzini offrenu prezzi competitivi, u Club di Sam offre spessu quantità più grande di prudutti à prezzi scontati per via di u so focus in compra grossa.

In cunclusioni, mentri Sam's Club è Walmart ùn sò micca fratelli in u sensu literale, sò strettamente ligati cum'è parte di a stessa famiglia di vendita. Sam's Club opera cum'è una filiale di Walmart, chì offre una sperienza di shopping in magazzinu solu di adesione cù benefici esclusivi. Allora, a prossima volta chì visitate una di queste magazzini, ricordate di a cunnessione trà elli è l'imprenditore visionariu, Sam Walton, chì hà purtatu questi giganti di vendita.