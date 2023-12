Un studiu cuntruversu publicatu in Archaeological Prospection dichjara di avè trovu evidenza convincente di una piramide preistorica in u situ di Gunung Padang in Indonesia, chì data di 27,000 XNUMX anni fà. L'autori di u studiu anu utilizatu tecnulugii di penetrazione in terra per scopre camere è strutture nascoste, chì credenu indicanu a presenza di un situ megaliticu cumplessu è sofisticatu. In ogni casu, a cumunità scientifica hè divisa nantu à a validità di sti rivindicazioni, è u documentu hè oghji investigatu.

L'archeologu Flint Dibble da l'Università di Cardiff suscita preoccupazioni annantu à e cunclusioni tratte da l'autori. Si dumanda se e tecnulugii chì penetranu in a terra dimustranu veramente l'artisanat umanu o omininu, o se i presunte camere è formazioni sò simpricimenti formazioni naturali create da u muvimentu è l'intemperia di e rocce annantu à millaie d'anni.

Inoltre, ci hè scetticismu annantu à l'absenza di evidenza diretta di l'attività umana in u situ durante u periodu di tempu prupostu. Senza scuperte cum'è carbone o frammenti d'ossu, ùn ci hè nisuna ragione per crede chì un grande stabilimentu esisteva in quella zona più di 27,000 9,000 anni fà. I più antichi sucietà cumplessi cunnisciuti cù a capacità di custruisce strutture piramidali sò solu XNUMX XNUMX anni è situati in Turchia muderna.

I critichi sustenenu chì a presunta piramide preistorica ùn solu riscriverà a nostra cunniscenza di e civiltà antiche, ma ancu sfida à a cronologia longa stabilita di l'avanzamentu umanu in l'era Paleoliticu. Se u situ di Gunung Padang cuntene veramente camere è stanze custruite da l'omu, ùn saria micca solu a piramide più antica di u mondu per millaie d'anni, ma ancu furnisce evidenza di u primu usu di a muratura di petra.

Mentre i dibattiti cuntinueghjanu in a cumunità archeologica, l'editore di u paper hà lanciatu una investigazione nantu à e so rivendicazioni. Stu scrutinu pò esse più luce nantu à l'autenticità è u significatu di u situ di Gunung Padang. Finu à l'evidenza concreta è u cunsensu sò ghjunti, u statutu di Gunung Padang cum'è una piramide preistorica resta un sughjettu di intensu dibattitu accademicu.

Leghjite più in a Storia Web: Gunung Padang: Hè veramente una piramide preistorica?