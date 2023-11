Un novu SVP di Comunicazioni Strategiche si unisce à u Gruppu Media di NBCUniversal

Media Group di NBCUniversal hà annunziatu recentemente l'aghjunzione di Bernadette Simpao cum'è vicepresidentu senior di cumunicazioni strategiche. Simpao, un ex executive PR in Apple è AMC, si concentrerà nantu à u streamer Peacock in u so novu rolu. U so appuntamentu sottolinea l'impegnu di NBCUniversal à rinfurzà i so sforzi di cumunicazione in diverse marche in e divisioni di divertimentu è di cunsumu direttu.

Simpao porta una ricchezza di sperienza à a so nova pusizione, dopu avè servitu in ruoli chjave in cumpagnie di punta di l'industria. In Apple, hà guidatu relazioni pubbliche è cumunicazioni glubale per l'app Apple TV è l'imprese di video è sport di a cumpagnia. Durante u so tempu in Apple, Simpao hà supervisatu iniziative maiò cum'è u lanciu di Apple TV + è u sviluppu di servizii di streaming cum'è u Passu di Stagione MLS di Major League Soccer.

Prima di unisce à Apple, Simpao hà occupatu a pusizione di vicepresidentu di cumunicazioni corporative in AMC Networks. U so mandatu in Viacom hà duratu una decina d'anni, induve hà travagliatu in diversi ruoli di cumunicazione in e divisioni internaziunali, BET Networks è Viacom corporate.

L'expertise di Simpao in a gestione di lanciamenti è partenarii d'altu prufilu rinfurzà senza dubbitu e strategie di cumunicazione di NBCUniversal. A so vasta storia in a cumunicazione corporativa, accumpagnata da a so storia pruvata in l'industria, a pusizioni bè per u successu in u so novu rolu.

Dumande dumandatu Spissu

1. Chì ghjè u novu rolu di Bernadette Simpao in u Media Group di NBCUniversal ?

Bernadette Simpao s'hè unitu à u Media Group di NBCUniversal cum'è vicepresidentu senior di cumunicazioni strategiche. In questu rolu, si concentrerà principalmente nantu à u streamer Peacock, mentre chì travaglia ancu cù e squadre di PR in l'intrattenimentu di NBCUniversal è i marchi diretti à i cunsumatori.

2. Chì sperienza porta Bernadette Simpao à u so novu postu ?

Simpao hà una vasta sfondate in relazioni pubbliche è cumunicazioni. In precedenza, hà avutu ruoli chjave in Apple, induve hà guidatu i sforzi di RP glubale per l'app Apple TV è l'imprese di video è sport di a cumpagnia. Prima di quessa, hà servitu cum'è vicepresidentu di cumunicazione corporativa in AMC Networks è hà travagliatu in diversi ruoli di cumunicazione in Viacom.

3. Chì sò i rializazioni notevuli di Bernadette Simpao ?

In tutta a so carriera, Simpao hà ghjucatu un rolu significativu in i lanciamenti maiò è partenarii. In Apple, hà supervisatu i lanciamenti mundiali di Apple TV+, Apple News+ è Apple One. Hà gestitu ancu e cumunicazioni per altri spazii in a divisione di servizii di Apple. A so sperienza include u travagliu nantu à partenarii cù Major League Soccer è u sviluppu di servizii di streaming cum'è u MLS Season Pass.

4. Chì sò e divisioni in NBCUniversal affettate da i layoffs recenti ?

A principiu di nuvembre, NBCUniversal hà annunziatu licenziamenti in trè divisioni: marketing Peacock, NBCUniversal Entertainment è vendita di publicità. A maiò parte di sti tagli, circa 30 à 40 impiegati, sò stati fatti in Peacock cum'è parte di una ristrutturazione sottu CMO Shannon Willett.