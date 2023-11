L'ex executive Apple Bernadette Simpao si unisce à NBCUniversal per guidà e cumunicazioni strategiche

NBCUniversal hà sceltu Bernadette Simpao, un ex dirigente di relazioni pubbliche è cumunicazioni in Apple, per serve cum'è vicepresidentu senior di cumunicazioni strategiche. Cù una storia pruvata in l'industria tecnologica, Simpao serà basatu in New York è travaglià strettamente cù a squadra di cumunicazione strategica per l'intrattenimentu di NBCUniversal è u portafogliu direttu à i cunsumatori.

L'attenzione primaria di Simpao serà Peacock, u serviziu di streaming di NBCUniversal, chì hà guadagnatu una trazione significativa in l'ultimi anni. In più di Peacock, presterà ancu a so cumpetenza per sustene l'iniziativi in ​​diverse rete, cumprese NBC, Bravo, E!, Oxygen True Crime, SYFY, Universal Kids è USA Network.

Allison Rawlings, vicepresidente esecutivu di cumunicazioni strategiche in NBCUniversal Media Group, serà u supervisore direttu di Simpao. Rawlings esprime entusiasmu per a nova aghjunta à a squadra, mette in risaltu a vasta sperienza di Simpao è a so capacità di guidà strategie di cumunicazione efficace.

Prima di unisce à NBCUniversal, Simpao hà occupatu pusizioni chjave in cumpagnie di media prominenti. In Apple, hà guidatu u gruppu glubale di relazioni pubbliche è cumunicazioni per l'app Apple TV è l'imprese di video è sport di a cumpagnia. E so rispunsabilità variavanu da a gestione di partenarii, cum'è a Major League Soccer è u serviziu di streaming MLS Season Pass, à a supervisione di i lanciamenti di Apple TV+, Apple News+ è Apple One.

A carriera di Simpao include ancu roli in AMC Networks è Viacom, induve hà sviluppatu è implementatu strategie di cumunicazione per diverse divisioni, cumprese a divisione internaziunale, BET Networks è Viacom corporate.

Purtendu Simpao à bordu, NBCUniversal hà u scopu di rinfurzà i so sforzi di cumunicazione strategica è di rinfurzà ancu a so presenza in u panorama di streaming competitivo. Cù u so vastu sfondate in l'industria di a tecnulugia è di i media, Simpao hè ben posizionata per cuntribuisce à u successu continuu di l'intrattenimentu è l'offerte dirette à i cunsumatori di NBCUniversal.

FAQ

1. Chì ghjè u novu rolu di Bernadette Simpao à NBCUniversal ?

Bernadette Simpao hè stata numinata cum'è vicepresidentu senior di cumunicazioni strategiche in NBCUniversal.

2. Chì serà u focu primariu di Simpao ?

Simpao si concentrerà principalmente in Peacock, u serviziu di streaming di NBCUniversal, mentre chì sustene ancu iniziative in altre rete sottu u paraplu NBCUniversal.

3. Quale sarà Simpao rapportu à NBCUniversal ?

Simpao riporterà à Allison Rawlings, u vicepresidentu esecutivu di cumunicazioni strategiche in NBCUniversal Media Group.

4. Chì eranu i roli precedenti di Simpao prima di unisce à NBCUniversal ?

Prima di unisce à NBCUniversal, Simpao hà occupatu pusizioni esecutive in Apple, AMC Networks è Viacom, induve hà acquistatu una preziosa sperienza in relazioni pubbliche è cumunicazioni.

5. Cumu a NBCUniversal pensa à prufittà di a cumpetenza di Simpao ?

Sfruttendu u vastu background di Simpao in l'industria di a tecnulugia è di i media, NBCUniversal hà u scopu di rinfurzà i so sforzi di cumunicazione strategica è di solidificà a so pusizioni in u mercatu di streaming altamente cumpetitivu.