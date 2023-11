Scopre Playlists Collaborative è Più in Apple Music cù iOS 17.2

Apple Music hà svelatu duie funzioni novi eccitanti cù a liberazione di iOS 17.2 (attualmente in beta): playlists di cullaburazione è a playlist automatica "Preferiti". Mentre chì Spotify hè tradizionalmente cunnisciutu per e so funziunalità suciale, Apple Music hè ghjuntu cù l'introduzione di playlists in cullaburazione.

Per accede à a nova playlist automatica "Preferiti", basta à navigà à Biblioteca> Playlists in Apple Music, è scorri finu à truvà a playlist di Preferiti generata automaticamente.

Ma andemu ind'è u puntu principale di iOS 17.2 - playlists di cullaburazione - è scopre cumu funziona.

Per cumincià à utilizà e playlists di cullaburazione di Apple Music, assicuratevi di avè u iOS 17.2 beta installatu in u vostru iPhone o iPad. Una volta avete a versione beta in esecuzione, apre Apple Music è seguitate sti passi:

1. Tap nant'à a scheda 'Biblioteca' à u fondu, e poi sceglie 'Playlists'.

2. Sceglite una playlist chì avete creatu o creane una nova (per piacè nutate chì sta funzione attualmente funziona solu cù i vostri playlists, micca cù i playlists curati di Apple Music).

3. Tap nant'à l 'icona cù trè punti, situatu in u cantonu cima dritta di u screnu.

4. Selezziunà l 'opzione 'Collaborate', chì deve esse a seconda opzione da a cima.

5. Pudete avà determinà s'ellu cullaburatori deve esse appruvatu o micca.

6. Tap 'Start Collaboration' per invità a ghjente à unisce à a vostra playlist.

7. Per gestisce i paràmetri di cullaburazione, torna à a playlist è toccu nantu à l'icona di trè punti. Truverete l'opzione "Gestisce a Cullaburazione".

Una volta chì avete attivatu a cullaburazione, qualcunu chì sparte u ligame di a playlist serà capace di edità è riordinà e canzoni, è ancu di cambià u nome è a foto di a playlist.

Questa nova funzione apre e pussibulità eccitanti per a scuperta di a musica è a spartera cù l'amichi. Pruvate è fateci sapè ciò chì pensate in i cumenti!

FAQ

Puderaghju aduprà playlists in cullaburazione in Apple Music cù iOS 17.2 beta?

Iè, pudete aduprà playlists in cullaburazione in Apple Music cù iOS 17.2 beta. Basta à seguità i passi descritti sopra per cumincià.

Puderaghju collaborà cù l'altri nantu à e playlists curate di Apple Music?

Attualmente, a funzione di playlist cullaburazione funziona solu cù e playlists chì avete creatu. Ùn pudete micca collaborà cù l'altri in e playlists curate di Apple Music.

I cullaburatori anu da esse appruvati?

Avete l'opzione di appruvà i cullaburatori o permettenu di inizià a cullaburazione immediatamente. Sta scelta hè à u creatore di playlist.

I cullaburatori ponu edità u nome è a foto di a playlist?

Iè, una volta chì qualcunu hè statu invitatu à cullaburà in una playlist, ponu edità u nome è a foto di a playlist, inseme cù riarranghjendu è aghjunghje canzoni.