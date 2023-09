I novi mudelli iPhone Pro d'Apple: Prezzi è aghjurnamenti

Apple hè pronta à svelà i so novi mudelli iPhone Pro in un avvenimentu di lanciamentu sta sera, è mentre chì ci sò state parechje filtrazioni è rapporti chì revelanu i telefoni futuri, un misteru resta: u prezzu. I rumuri suggerenu chì ci saranu aumenti di prezzu per i mudelli venduti in i Stati Uniti, ma chì di i prezzi in India?

In i Stati Uniti, a serie iPhone 14 hà cuminciatu à $ 799, mentre chì u mudellu di basa per i cumpratori indiani era stabilitu à Rs 79,900. Hè previstu chì i prezzi per i mudelli non-Pro resteranu listessi l'annu passatu. Tuttavia, per l'iPhone 15 Plus, un prezzu di Rs 89,900 hè anticipatu.

Avà, parlemu di i mudelli Pro. L'iPhone 15 Pro hè previstu di vene cun un aumentu di u prezzu di $ 100, potenzialmente partendu da $ 1099 in i Stati Uniti. In India, puderia esse un bump di almenu Rs 10,000 paragunatu à u mudellu di l'annu passatu. In quantu à l'iPhone 15 Pro Max, puderia vede un aumentu di prezzu ancu più grande, potenzialmente sbarcatu à $ 1299 in i Stati Uniti, cù i cumpratori indiani chì anu assistitu à un aumentu notevule da l'annu precedente.

I mudelli standard di l'iPhone 15 vederanu alcune aghjurnamenti significativi. A tacca familiare serà rimpiazzata da l'Isula Dinamica, espansione l'immubiliare di u screnu è riducendu i biselli. Si dice chì a camera primaria serà aghjurnata da 12 MP à 48 MP, è i dispositi seranu alimentati da u chipset A16 Bionic. Inoltre, i dui mudelli non Pro è Pro sò previsti aduttà u portu USB Type-C, rimpiazzà u cable Lightning.

I mudelli Pro presentanu un quadru di titaniu, rimpiazzà l'acciaio inossidabile, risultatu in un pesu più ligeru. L'iPhone 15 Pro Max introduverà un lente periscopiu chì offre un zoom otticu 5x-6x. I dui mudelli Pro passanu ancu à i porti USB Type-C.

Hè impurtante di nutà chì sti stimi di l'aumentu di u prezzu sò basati nantu à i rumuri, per quessa, deve esse pigliatu cun scetticismu.

