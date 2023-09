Apple Event 2023: Tuttu ciò chì avete bisognu di sapè

L'attesu Apple Event 2023, intitulatu "Wanderlust", hà da esse fattu u 12 di settembre di u 2023, à 10:00 AM PT. Questu avvenimentu mostrarà una gamma di novi prudutti, cumprese l'iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9, è più. Parechje persone aspettanu ansiosamente a liberazione di sti novi dispositi, in particulare l'iPhone 15 Ultra, chì si rumoreghja per fà una apparizione.

L'Apple Event 2023 serà dispunibule per streaming in diretta in Apple TV è Apple.com, chì permette à i telespettatori di stà aghjurnatu nantu à l'ultimi annunzii di produttu. I tempi di l'avvenimentu varieranu secondu u paese. Una volta chì i prudutti sò lanciati, pre-prenotazioni seranu dispunibili, è a consegna pò esse prevista in pochi ghjorni.

A linea di prudutti per l'Apple Event 2023 include iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra o Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, è più. Questi dispusitivi offrenu una varietà di funzioni è migliure chì sò sicuru d'eccitazione i dilettanti di a tecnulugia.

I tempi di u paese per l'Apple Event 2023 sò i seguenti: USA (10:00 AM PT), Europa (10:00 AM PT), India (10:30 PM IST), Australia (10:00 AM PT), Canada (10:00 AM PT), UK (10:00 AM PT), UAE (10:00 AM PT), Russia (10:00 AM PT), è Cina (10:00 AM PT).

U lanciu di l'iPhone 15 à l'Apple Event 2023 hè previstu di esse un puntu culminante. L'iPhone 15 vene in diverse varianti, cum'è l'iPhone 15 Pro è Pro Max, chì risponde à e diverse preferenze di l'utilizatori. U prezzu di lanciamentu per l'iPhone 15 hè rumore di circa Rs 80,000, facendu un dispositivu high-end.

Inoltre, l'Apple Event presentarà l'Apple Watch Series 9, cun un sistema operatore aghjurnatu chjamatu WatchOS 10. L'utilizatori ponu aspittà una gamma di funzioni novi è migliurà in questa ultima iterazione di l'Apple Watch.

Per fighjà l'Apple Event 2023 in diretta, i telespettatori ponu visità apple.com o accede à l'avvenimentu attraversu l'Apple TV o l'app YouTube. Queste piattaforme furniscenu l'uppurtunità di tistimunià l'avvenimentu mentre si sviluppa, offrendu un sguardu di prima manu à l'ultimi prudutti è annunzii.

In cunclusione, l'Apple Event 2023 hè assai anticipatu, promettendu novi dispositi è funzioni interessanti. I dilettanti di a tecnulugia in u mondu sanu aspettanu l'avvenimentu, facendu un must-watch per i fan Apple è i cunsumatori.

Fonti:

-Apple.com