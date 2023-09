Apple pensa à rimpiazzà u Lightning Charger cù USB-C per iPhone 15

Apple hè prevista per annunzià l'iPhone 15 in pochi ghjorni, è unu di i cambiamenti significativi previsti hè a sustituzione di u caricatore Lightning patentatu cù a carica USB-C. Stu cambiamentu si allinea cù a legislazione recente appruvata da l'Unione Europea, chì impone chì i dispositi cum'è smartphones è tablette supportanu a carica USB-C da u 2024.

U muvimentu à a carica USB-C hà da scopu di simplificà u prucessu di carica in diversi dispositi è marche, chì permette à l'utilizatori di mischjà è cunghjuntà i dispositi è i caricatori di diversi fabricatori. Mentre chì stu cambiamentu hè cunsideratu una tappa per Apple, ùn hè micca sanu inesperu postu chì a cumpagnia hà digià aduttatu a carica USB-C per i so iPads è MacBooks.

U vicepresidentu anzianu di u marketing mundiale di Apple, Greg Joswiak, hà digià espresu a resistenza di a cumpagnia à u cambiamentu, citendu u valore è l'ubiquità di u caricatore Lightning. Tuttavia, u rispettu di u mandatu di l'UE hè diventatu necessariu, ancu s'è Apple hà cridutu chì puderia esse un approcciu megliu per l'ambiente.

Passà à USB-C pone sfide finanziarii per Apple postu chì a cumpagnia hà capitalizatu in a vendita di cavi Lightning è accessori cunnessi. U muvimentu in USB-C alluntanassi Apple da u so ecosistema chjusu, postu chì USB-C hè un standard più apertu. Apple puderia contru à questu creendu u so propiu cable USB-C di marca chì offre una megliu cumpatibilità è un rendimentu di carica più veloce specificu à l'iPhone.

Mentre ùn hè micca sicuru se tutti i mudelli iPhone 15 anu USB-C o s'ellu serà esclusivu à i dispositi Pro, a dispunibilità di cavi di carica USB-C ùn deve esse un prublema per l'utilizatori. Parechji dispositi mobili, cumpresi i iPads è i MacBooks d'Apple, utilizanu digià cavi USB-C. À longu andà, u sistema di carica universale hè previstu di benefiziu l'utilizatori, simplificà u prucessu di carica è riducendu u numeru di cavi necessarii.

Apple pò ancu cunsiderà a carica wireless, ma attualmente, a tecnulugia hè più lenta di a carica cablata. Indipendentemente, a transizione à USB-C per l'iPhone 15 hè vista cum'è un passu significativu versu una sperienza di carica più standardizzata è còmuda per l'utilizatori.

Fonti: CNN

Definizione:

Caricatore Lightning: u caricatore propiu di Apple introduttu in 2012 cù l'iPhone 5, chì permette una carica più veloce è cun un disignu reversibile.

Carica USB-C: Un standard di carica universale chì permette a consegna di energia è u trasferimentu di dati cù un unicu cable, chì offre più cumpatibilità trà parechji dispositi è marche.