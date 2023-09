Apple Arcade: una guida cumpleta per i ghjochi dispunibili è l'ultime versioni

Apple Arcade, u serviziu di ghjocu basatu in abbonamentu da Apple, hà sviluppatu rapidamente a so biblioteca di ghjochi da u so lanciu. Cù quasi 100 tituli inizialmente è avà più di 200 ghjochi dispunibili, Apple Arcade offre una scelta diversa di ghjochi per iPhone, iPad, iPod touch, Mac è Apple TV.

Per spiegà è scaricà l'ultimi ghjochi, l'utilizatori ponu andà à a tabulazione Arcade in l'App Store, scorri finu à u fondu, è selezziunate "Vede tutti i ghjochi". E versioni più recenti sò tipicamente listate in cima di a pagina.

L'ultima versione in Apple Arcade hè My Talking Angela 2+, un popular ghjocu virtuale per animali domestici da i creatori di a franchise My Talking Tom. In questu ghjocu, i ghjucatori aiutanu à Angela, un gattu di moda, à stà occupatu in a so casa di grande cità cù attività cum'è ballu, panificazione è arti marziali.

Un'altra aghjunta recente hè Samba de Amigo: Party-To-Go, un ghjocu di ritmu chì hè stata inizialmente lanciata in arcade in 1999. I ghjucatori ponu scuzzulate cù e so maracas è groove à 40 canzoni di successu di diversi generi, cumprese i brani di artisti cum'è Lady Gaga è PSY.

finità. hè un ghjocu di abbinamentu artighjanali cù movimenti limitati chì sfida i ghjucatori à pensà strategicamente è à fà partite intelligenti. Scala i classifiche, sbloccate piastrelle speciali è power-ups, è esplora temi diffirenti in u Modu Classicu o perditi in a musica cù u Modu Tempo.

Kingdoms: Merge & Build offre una mistura unica di gameplay merge-2 è meccanica di creazione di regnu. I ghjucatori anu da aiutà u prìncipi Edward è i so amichi à restaurà un regnu chì hè statu distruttu da un misteriosu putere magicu. Imbarcate in una avventura magica piena di missioni è svela u misteru daretu à a caduta di u regnu.

Quessi sò solu uni pochi di esempi di i ghjochi dispunibuli in Apple Arcade. Altri tituli include Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, è Bold Moves+.

Hè da nutà chì Apple Arcade hè cumpatibile cù i controller wireless PS5 è Xbox, chì permettenu à i ghjucatori di gode di sti ghjochi cù u so controller preferitu.

Apple Arcade cuntinueghja à aghjunghje novi ghjochi regularmente, cù l'aghjurnamenti è e versioni previste per i prossimi mesi. Settembre solu hè previstu di vede 40+ aghjurnamenti di ghjocu è trè novi versioni.

Prufittate di a variegata gamma di ghjochi dispunibuli nantu à Apple Arcade è immerse in l'eccitante mondu di i ghjoculi nantu à i dispositi Apple.

Fonti:

- Ghjochi Apple Arcade: Apple App Store