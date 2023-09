Presentazione di l'iPhone 15 Pro è Pro Max: l'iPhone più putenti di Apple

By

Apple hà appena presentatu i so ultimi smartphones high-end, l'iPhone 15 Pro è Pro Max. Pieni di funzioni è vantandu u rendimentu più putente nantu à qualsiasi smartphone, questi novi mudelli sò disposti per impressiunà.

L'iPhone 15 Pro vene cun una schermu di 6.1-inch, mentre chì u Pro Max hà un display più grande di 6.7-inch. I dui mudelli sò alimentati da u chip A17 Pro, chì Apple dice chì hà un rendimentu più veloce di qualsiasi altru smartphone in u mercatu. Cù una GPU mejorata, questi dispositi sò previsti per furnisce una sperienza di ghjocu elevata.

Unu di i cambiamenti notevuli di questu annu hè l'inclusione di un portu USB-C in u fondu di u telefunu, rimpiazzà u portu tradiziunale Lightning. Apple si vanta chì l'iPhone 15 Pro hà una velocità di trasferimentu di 10 Gbps, facilitendu u trasferimentu di fugliali grossi cum'è foto è video.

I novi iPhones presentanu un chjusu più forte fattu di titaniu, chì li rende più resistenti chè mai. Venenu in quattru culori diffirenti: neru, biancu, blu è "naturale". Apple hà ancu introduttu u buttone d'azzione, chì rimpiazza l'interruttore di suoneria à u latu manca di u telefunu. Stu buttone pò esse persunalizatu per eseguisce diverse funzioni, cum'è apre a camera o accende a linterna.

In quantu à a fotografia, l'iPhone 15 Pro è Pro Max offrenu e migliori fotocamere di Apple. Dotati di sette lenti distinti, cumprese una camera aghjurnata di 48 megapixel, questi dispositi catturanu foto stupendenti cù un rendimentu di poca luce mejoratu è un flare di lente ridottu. E fotocamere utilizanu ancu i sistemi AI d'Apple per catturà foto HEIF à risoluzione completa è offre parechje lunghezze focali per opzioni versatili di ripresa. Inoltre, i telefoni supportanu a ripresa di video 4K60 ProRes è ancu permettenu u almacenamentu esternu attraversu u portu USB-C.

Mentre i mudelli di basa di l'iPhone ricevenu l'aghjurnamenti da i mudelli Pro di l'annu precedente, l'iPhone 15 Pro è Pro Max agisce cum'è un terrenu di prova per l'idee innovatori di Apple. Cù u so putente prestazione, capacità avanzate di càmera è capacità USB-C, sti dispusitivi spinghjanu i limiti di ciò chì un iPhone pò fà.

Fonti:

- Autore: David Pierce

– Fonte: The Verge