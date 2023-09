Apple rinnuvà u partenariatu cù Qualcomm per i modem 5G

Apple hà rinnuvatu a so cullaburazione cù Qualcomm, assicurendu chì u giant di l'elettronica di u cunsumu hà da cuntinuà à aduprà Qualcomm's Snapdragon 5G Modem-RF Systems in i so smartphones finu à u 2026. Questu annunziu vene malgradu i sforzi previ di Apple per sviluppà i so propri modems è riduce a so dipendenza da Qualcomm.

Ancu s'è Apple hà acquistatu l'affari di modem in difficultà d'Intel in 2019, fornendu à a cumpagnia i risorse necessarii per creà i so propri modems, pare chì u sviluppu di modem indipendente d'Apple ùn hè ancu ghjuntu à fruttu. L'accordu cù Qualcomm indica chì Apple si basa sempre in fornitori esterni per risponde à i so bisogni di modem.

Sviluppà i so propri modems avissi permessu à Apple di scaccià i costi è royalties assuciati à i cumpunenti di Qualcomm, aumentendu potenzialmente a prufittuità di a cumpagnia. Tuttavia, rinnuvà a so cullaburazione cù Qualcomm, Apple assicura chì hà un pianu di salvezza in casu chì u so sviluppu di modem indipindenti ùn prugressa micca prestu quantu anticipatu.

Mentre u novu accordu ùn hè micca esclusivu, vale à dì chì Apple pò ancu aduprà i so propri modem o quelli di altri fornitori, sottolinea a dipendenza continuata di a cumpagnia di Qualcomm per a so tecnulugia di modem. Apple hè un cliente significativu per Qualcomm, cù Apple è Samsung chì rapprisentanu u 10% o più di i rivenuti cunsolidati di Qualcomm in u fiscal 2022.

U timing di l'annunziu hè degne di nota, postu chì vene ghjustu davanti à l'avvenimentu annuale di l'iPhone d'Apple, induve a cumpagnia hè prevista per svelà u so novu iPhone 15. Siccomu hè improbabile chì sta prossima linea di smartphones incorpore u modem sviluppatu in casa d'Apple. Hè previstu chì utilizanu u modem 5G di Qualcomm è u front end RF.

Fonti: Qualcomm

Definizione:

- Sistemi Snapdragon 5G Modem-RF: A gamma Qualcomm di modem 5G è sistemi di radiofrequenza utilizati in smartphones è altre elettronica.

- Modem: Un dispositivu chì permette à i dispositi di cunnette à Internet o altre rete trasmettendu è ricevendu dati.

- Front End RF: U circuitu in un dispositivu chì gestisce a trasmissione è a ricezione di signali di freccia radio.

- Royalties: Tariffe pagate da una sucità per utilizà a pruprietà intellettuale o tecnulugia d'una altra cumpagnia.