Nuova Edizione San Jose di Monopoly Rilasciata, Celebrendu i Punti di Riferimentu è a Storia Locale

L'attesa edizione di Monopoly di San Jose hè stata ufficialmente liberata u 20 di nuvembre di u 2023, cù un avvenimentu speciale tenutu in l'iconica Winchester Mystery House. Questa versione unica di u ghjocu di tavulinu classicu rende omagiu à a ricca storia è i punti di riferimentu di San Jose, catturà l'essenza di a cità per e generazioni à vene.

U tavulinu di ghjocu presenta una varietà di punti di riferimentu è imprese lucali notevuli, cumprese a Winchester Mystery House è l'Originali Joe's, chì occupanu i lochi bramati chì sò tipicamente Boardwalk è Park Place. Altre destinazioni populari presentate nantu à u bordu include Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez, è Tech Interactive.

U sindaco di San Jose, Matt Mahan, hà manifestatu a so eccitazione per a liberazione, dicendu chì u ghjocu furnisce una maravigliosa opportunità per celebrà a storia è a cultura di a cità. Ellu hà evidenziatu l'impurtanza di priservà i punti di riferimentu lucali è assicurà ch'elli sò cummemorati in modu cusì unicu.

L'edizione San Jose di Monopoly hè avà dispunibule per a compra in diversi rivenditori, cumprese Amazon è CVS, per $ 39.95. U ghjocu hè statu creatu da Top Trumps è licenziatu da Hasbro, chì guarantisci una sperienza di ghjocu di alta qualità è piacevule.

Comu riggistràrisi:

Q: Induve possu cumprà l'edizione San Jose di Monopoly?

A: U ghjocu hè dispunibule per cumprà in i rivenditori cum'è Amazon è CVS.

Q: Quantu costa u ghjocu?

A: L'edizione San Jose di Monopoly hè prezzu à $ 39.95.

Q: Quali punti di riferimentu sò presentati nantu à u tavulinu di ghjocu?

A: A Winchester Mystery House, Original Joe's, Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez, è Tech Interactive sò trà i punti di riferimentu inclusi in u ghjocu.

Q: Chì cumpagnia hà creatu u ghjocu?

A: L'edizione San Jose di Monopoly hè stata creata da Top Trumps è licenziata da Hasbro.

