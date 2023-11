Un'analisi cumpleta di u Cyberstalking: Fattori chì Influenze à Perpetrazione è Vittimizazione

A crescente prevalenza di e tecnulugii digitale è l'internet hà datu l'origine à una nova forma di intrusione persunale cunnisciuta cum'è cyberstalking. Cyberstalking hè definitu cum'è a cumunicazione elettronica ripetuta è indesiderata chì provoca timore è angustia in e vittime. Mentre ùn pò micca implicà a viulenza fisica cum'è stalking offline, pò avè cunsequenze emotive è psicologiche gravi. Cù più di 1.3 milioni di persone chì anu cyberstalking ogni annu, hè cruciale per capiscenu i fatturi chì cuntribuiscenu à stu tipu di vittima.

Un studiu recente realizatu da un investigatore in l'Università Statale di Sam Houston (SHSU) hà approfonditu a ricerca nantu à u cyberstalking per identificà i fatturi assuciati cù a perpetrazione è a vittima. U studiu hà esaminatu quasi 60 studii realizati trà u 2002 è u 2022, per suprattuttu realizati in i Stati Uniti, ma ancu in altri paesi cum'è Australia, Belgio, Spagna, Turchia, Canada, Cile, Egittu, Inghilterra è Portugallu. I participanti includenu adulti è adulescenti.

U studiu hà impiegatu un approcciu meta-analiticu di trè livelli per identificà a validità relativa di i predittori ligati à i fatturi sociodemografichi, l'esperienze di fondo, i fatturi di risichi è i duminii protettivi. I risultati di u studiu anu revelatu chì u duminiu di fondu hà avutu l'impattu più significativu nantu à a perpetrazione è a vittima di cyberstalking, seguita da u duminiu di risicu. Tuttavia, i duminii sociodemografichi è protettivi ùn anu micca un effettu significativu.

U studiu hà ancu truvatu chì l'individui chì si impegnanu in cumpurtamenti ciber-aggressivi si mettenu in risicu di esse cyberstalked o ripresali da e vittime. L'esperienze offensive, sia in linea sia offline, sò state fortemente correlate cù a vittima di cyberstalking. A personalità è i tratti psicologichi, cum'è u stress, l'ansietà è a depressione, è ancu i tratti relazionali risicatu, cum'è i cumpurtamenti di ingannà è a gelosia romantica, sò stati assuciati cù a perpetrazione è a vittima di cyberstalking.

Questi risultati ponu furnisce insights preziosi per u sviluppu di strategie di prevenzione per affruntà u cyberstalking. Capendu i fatturi chì cuntribuiscenu à u ciberstalking, l'istituzioni è i guverni ponu attribuisce risorse limitate in modu efficiente è indirizzà i sforzi di prevenzione induve sò più necessarii. E strategie di prevenzione duveranu piglià in contu a sovrapposizione trà a viulenza offline è a ciberviolenza, è ancu i fatturi di fondo chì aumentanu u risicu di perpetrazione è vittima.

FAQ

Cosa hè u cyberstalking?

Cyberstalking si riferisce à a cumunicazione elettronica ripetuta è indesiderata chì provoca timore è angustia in e vittime. Implica l'usu di a tecnulugia, cum'è l'internet, per fastidiu, intimidà o minaccia l'individui.

Quantu cumuni hè u cyberstalking?

Sicondu u Dipartimentu di Ghjustizia di i Stati Uniti, più di 1.3 milioni di persone sperimentanu cyberstalking annu. L'usu generalizatu di e tecnulugia digitale è l'internet hà cuntribuitu à l'aumentu di l'incidenti di ciberstalking.

Chì sò i fatturi assuciati cù cyberstalking?

U studiu hà identificatu parechji fatturi assuciati à u ciberstalking, cumprese l'esperienze di fondo, i fatturi di risichi, è certi tratti di personalità è psicologichi. L'esperienze offensive, sia in linea sia offline, sò state fortemente correlate cù a vittima di cyberstalking.

Cumu ponu queste scuperte aiutà à prevene u cyberstalking?

Capisce i fatturi chì cuntribuiscenu à u ciberstalking pò informà u sviluppu di strategie di prevenzione. Destinendu i fattori sovrapposti trà a viulenza offline è a ciberviolenza, i sforzi di prevenzione ponu esse più efficaci per affruntà u cyberstalking è a prutezzione di e vittimi potenziali.