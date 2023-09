Hisense ULED X TV: una rivoluzione in a tecnulugia di retroilluminazione

By

L'Hisense ULED X TV rivoluziona u modu di sperimentazione di a tecnulugia di retroilluminazione. Unu di i prublemi principali cù l'illuminazione di retroilluminazione hè chì pò penetrà, lavatu i neri è creendu halos intornu à l'uggetti brillanti. I pruduttori di TV anu pruvatu à affruntà stu prublema usendu luci LED chì ponu esse spente daretu à e zone destinate à esse nere. Sta tecnica, cunnisciuta cum'è zoni di dimming, hà avutu risultati mischiati, spessu portanu à artefatti tonali è allineamentu imperfettu.

Tuttavia, u Hisense ULED X TV piglia un approcciu sfarente. Cù i so 20,000 retroilluminazione mini-LED divisu in 5,000 zoni di dimming, sta TV offre un numeru più grande di zoni cà a maiò parte di l'altri mudelli di u mercatu. U risultatu hè una mellura notevuli in a qualità di l'immagine è a precisione. I neri sò assai più scuri, è i culori sò ricchi è vibranti.

In termini di paragone, i TV LCD sò generalmente cunsiderati megliu cà l'OLED per stanze ben illuminate. Tuttavia, u ULED X TV offre livelli neri impressiunanti, fioritura minima è saturazione di culore profonda, facendu indistinguibile da i TV OLED in parechji aspetti. Inoltre, u ULED X brilla quandu si tratta di luminosità massima, superendu a maiò parte di i TV LCD.

Durante una rivisione approfondita, u ULED X TV hà sempre impressuatu cù a so qualità di stampa, superendu ancu alcuni di i migliori TV in u mercatu. U cuntenutu di alta qualità cù codificazione di alta dinamica hà mostratu e capacità di ULED X, cù a maiò parte di scene preferite à un cuncurrente di punta.

Tuttavia, ci sò qualchi svantaghji à cunsiderà. I cuntrolli di voce di ULED X sò limitati, è u so sistema operatore Vidaa ùn pò micca offre u listessu livellu di supportu di app cum'è Android TV. Per quelli chì s'appoghjanu in l'applicazioni specifiche, hè cunsigliatu di verificà a dispunibilità prima di cumprà u ULED X.

In generale, u Hisense ULED X TV offre un avanzu significativu in a tecnulugia di retroilluminazione. A so qualità di stampa eccezziunale, i livelli di neru impressiunanti è i culori vivi facenu un competitore di punta in u mercatu di TV. Ancu s'ellu pò avè alcune limitazioni, certamenti meriteghja u ricunniscenza cum'è unu di i migliori TV attualmente dispunibili.

