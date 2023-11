Aumentà l'accessibilità: a funzione di vista di voce di Amazon Fire Stick

L'utilizatori di Amazon Fire Stick anu avà una opzione conveniente per rinfurzà a so sperienza di visualizazione cù a funzione Voice View. Stu strumentu d'accessibilità eccezziunale, cuncepitu principalmente per l'individui cù disabilità visuale, offre un supportu preziosu à quelli chì luttanu per vede a schermu o solu chì cercanu assistenza supplementaria mentre selezziunate u cuntenutu per fighjà.

Voice View, cum'è Amazon descrive, hè un lettore di schermu sviluppatu specificamente per i dispositi Fire TV. Quandu hè attivatu, cumunicà audiblemente u testu nantu à u screnu mentre l'utilizatori naviganu attraversu l'opzioni di menu è i paràmetri. Inoltre, pò esse utilizatu durante u prucessu di installazione iniziale di u dispositivu, furnisce una sperienza inclusiva è amichevule.

Per accede à sta funzione, assicuratevi di avè un Fire TV Stick accumpagnatu da un Alexa Voice Remote. L'utilizatori ùn anu più affruntà alcuna limitazione quandu si tratta di gode di i so spettaculi o filmi preferiti. Mantendu simultaneamente i buttoni Menu è Back, situati à u trio superiore di picculi buttoni nantu à u telecomando, per circa dui à cinque seconde, a funzione Voice View pò esse attivata senza sforzu.

In più di u metudu remoto, l'utilizatori anu ancu l'opzione per attivà o disattivà Voice View attraversu l'app Settings. Basta accede à a sezione Accessibilità è selezziunate VoiceView. Quandu l'attivazione hà successu, l'utilizatori seranu accolti cù l'indicazione di voce rassicurante, "VoiceView Ready", chì indica chì a funzione hè attivata è pronta per furnisce una sperienza immersiva. À u cuntrariu, quandu a funzione hè disattivata, l'utilizatori sentenu u prompt, "VoiceView Exiting".

Abbracciandu strumenti di accessibilità cum'è Voice View, Amazon dimostra u so impegnu à l'inclusività, assicurendu chì tutti ponu gode di i benefici di u so Fire TV Stick. Ch'ella sia accede à una larga gamma di cuntenutu o navigendu attraversu i menu senza sforzu, sta funzione aghjusta comodità è inclusività per tutti l'utilizatori.

Spietenu FAQ (FAQ)

Cumu possu attivà a funzione Voice View in u mo Amazon Fire Stick?

Per attivà a funzione Voice View, tene premutu i buttoni Menu è Back simultaneamente in u vostru Alexa Voice Remote per circa dui à cinque seconde. In alternativa, pudete attivà per mezu di l'app Settings scegliendu Accessibilità è dopu VoiceView. Cosa face Voice View?

Voice View hè un lettore di schermu chì leghje u testu nantu à u screnu mentre navigate attraversu l'opzioni di menu è i paràmetri in u vostru Amazon Fire Stick. Aiuta l'individui cù disabilità visuale furnisce assistenza audible per una sperienza di visualizazione mejorata. Voice View hè solu per l'utilizatori cù disabilità visuale?

Ancu se Voice View hè principalmente pensatu per e persone cù disabilità visuale, qualcunu pò prufittà di e so funzioni per fà a navigazione è a selezzione di cuntenutu più convenienti è accessibili. Possu attivà è disattivà Voice View? Iè, pudete facilmente accende o disattivà a funzione Voice View. Quandu hè attivatu, u prompt "VoiceView Ready" cunfirmà a so attivazione. In listessu modu, quandu hè disattivatu, senterete "VoiceView Exiting".