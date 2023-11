Cumu accede à a Funzione Zoom Hidden è Voice View in Amazon Fire Stick

Se pussede un Amazon Fire Stick, ci sò alcune funzioni nascoste chì pudete micca esse cunnisciutu. In più di furnisce l'accessu à un mondu di divertimentu, u Fire TV offre ancu opzioni d'accessibilità utili per l'utilizatori. Unu di sti funziunalità hè u Screen Magnifier, chì vi permette di zoom in u vostru screnu.

Per attivà a funzione di zoom, seguitate sti passi simplici:

1. Andà à l 'app Settings nant'à u vostru Amazon Fire TV è sceglie Accessibility.

2. Press è tèniri i buttone Back and Fast Forward nant'à u vostru remote simultaneously per circa cinque seconde.

3. Una volta attivatu, pudete zoom in pressing the Menu and Fast Forward buttoni. Per zoom out, appughjà Menu è Rewind.

4. Se vulete cambià a direzzione di u zoom, appughjà Menu è dopu i buttoni currispundenti per Up, Down, Left, o Right.

Hè impurtante à nutà chì a funzione di zoom ùn pò micca travaglià cù tuttu u cuntenutu video. Sicondu Amazon, "A maiò parte di u cuntenutu video ùn hè micca cumpatibile cù a funzione di zoom".

Un'altra grande funzione di accessibilità offerta da Amazon Fire Stick hè Voice View. Questa funzione permette à una voce virtuale di leghje ciò chì succede nantu à u screnu, facendu più faciule per l'utilizatori cù disabilità visuale di navigà in u so dispositivu.

Per attivà Voice View, seguitate sti passi:

1. Locate u buttone Menu è u buttone Back in u vostru Amazon Fire Stick remote.

2. Appughjà è mantene i dui buttoni simultaneamente per circa cinque seconde.

3. Tu vi sente "VoiceView Ready" una volta a funziunalità hè attivatu.

Queste funzioni nascoste in Amazon Fire Stick ponu furnisce una sperienza più inclusiva è amichevule per tutti l'utilizatori, indipendentemente da e so bisogni di accessibilità. Sia chì avete bisognu di zoom in u vostru schermu o avè una voce virtuale chì vi guidà attraversu l'interfaccia, queste opzioni assicuranu chì tutti ponu gode di u so Fire Stick à u massimu.

Dumande dumandatu Spissu

Q: Puderaghju aduprà a funzione di zoom cù qualsiasi cuntenutu video?

A: No, a funzione di zoom pò esse micca cumpatibile cù tuttu u cuntenutu video.

Q: Cumu possu zoom in and out usendu a funzione di zoom?

A: Per zoom in, presse Menu è Avanzate veloce. Per zoom out, appughjà Menu è Rewind.

Q: Cumu possu attivà Voice View?

A: Mantene premuti i buttoni Menu è Back simultaneamente per circa cinque seconde per attivà Voice View.

Q: Voice View hè dispunibule nantu à tutti i dispositi Amazon Fire Stick?

A: Iè, Voice View hè una funzione dispunibule nantu à tutti i dispositi Amazon Fire Stick.