Lineup d'Eventi Tecnulugichi d'Autunnu: Cosa aspetta in settembre è ottobre

Settembre è uttrovi sò mesi eccitanti per i dilettanti di a tecnulugia, postu chì i grandi avvenimenti è cunferenze si facenu, chì mostranu l'ultime innovazioni è annunzii in diverse industrie. Fighjemu un pocu di l'avvenimenti futuri è ciò chì pudemu aspittà da elli.

Festival Internaziunale di Film di Toronto (TIFF)

Quandu : ghjovi 7 di sittembri - dumenica 17 di sittembri

Dove: Downtown Toronto, Canada

Cosa: TIFF hè un festival cinematograficu annuale chì mette in risaltu filmi internaziunali è offre proiezioni, conferenze, avvenimenti è workshop.

Apple Wonderlust

Quandu: Marti 12 Settembre à 1PM ET / 10AM PT

Dove: Apple Park, Cupertino, California

Cosa: L'avvenimentu assai attesu d'Apple, Wonderlust, mostrarà a nova linea di iPhone 15, chì si dice chì hà porti USB-C invece di Lightning.

Salone di l'auto di Detroit

Quandu: Mercuri, 13 settembre - Dumenica, 24 settembre

Dove: Huntington Place Convention Center, Detroit, Michigan

Cosa: U Salone di l'Auto di Detroit, cunnisciutu ancu u Salone Internaziunale di l'Auto di l'America di u Nordu, riunisce i produttori di l'automobile è l'esperti di l'industria per mostrà è discute l'ultime tendenze di l'automobile è i veiculi novi.

Dispositivi Amazon è Eventu di serviziu

Quandu: Mercuri, 20 di settembre à 10 AM ET

Dove: Amazon HQ2 Campus, Arlington, Virginia

Cosa: Amazon ospita un avvenimentu solu d'invitu in a so seconda sede, induve sò previsti per revelà novi dispositi è servizii.

Eventu Speciale Microsoft

Quandu : ghjovi u 21 di sittembri

Dove: New York City

Cosa: Microsoft ospiterà un "avvenimentu speciale" solu per invitu, prubabilmente cuncentratu nantu à i dispositi Surface aghjurnati è l'avvanzi in AI.

Vox Media's Code Event

Quandu: Marti, 26 di sittembri - Mercuri, 27 di sittembri

Dove: The Ritz-Carlton, Laguna Niguel, California

Cosa: Code hè un avvenimentu tecnologicu chì riunisce voci influenti in l'industria. Quist'annu, presenta parlanti notevuli cum'è X/Twitter CEO Linda Yaccarino, Bumble CEO Whitney Wolfe Herd, GM CEO Mary Barra, è più.

Questu hè solu un ochju di ciò chì vene in settembre è ottobre. Altri avvenimenti, cum'è Meta Connect, Made by Google, è Samsung Developer Conference, sò ancu à l'orizzonte, prumettendu annunzii eccitanti è insights in a realtà virtuale, novi dispositi Google è aghjurnamenti di l'ecosistema Galaxy di Samsung, rispettivamente. Quandu più avvenimenti sò annunziati, stà sintonizatu per l'aghjurnamenti nantu à The Verge.

