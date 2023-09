Ages of Overwatch 2 Heroes ufficiali revelati

I sviluppatori di Overwatch 2 anu finalmente svelatu l'età ufficiale di tutti i caratteri di u ghjocu, mettendu fine à anni di speculazione da i fan. U shooter di l'eroi di Blizzard hà guadagnatu pupularità micca solu per u so gameplay, ma ancu per u so cast diversu è culturalmente rappresentativu di eroi.

In una recente aghjurnazione à u situ web di Play Overwatch, Blizzard includeu l'anniversarii è l'età di tutti l'eroi in Overwatch 2. L'infurmazioni furnisce una visione di u backstory è i tempi di sti caratteri iconichi.

Sorprendentemente, u caratteru più chjucu in Overwatch 2 ùn hè micca un umanu, ma l'eroe di tank Orisa, chì hè solu 1 annu. A seguita da vicinu hè Echo à 14 è Hammond à 16. Trà l'eroi umani, u più chjucu hè Illari, un novu in u ghjocu, attualmente 18 anni.

Curiosamente, certi eroi anu una data di nascita unicu. Junkrat, per esempiu, hè natu u 29 di ferraghju, un ghjornu bisestile chì si faci solu una volta ogni quattru anni. Questu aghjunghje una strata extra di unicità à u so caratteru.

Inoltre, vale a pena nutà chì l'eroi svedesi Torbjorn è Brigitte sparte una cunnessione speciale, postu chì sò nati solu un ghjornu l'un l'altru. Torbjorn hè 33 anni è 364 ghjorni più vechju cà a so figliola, mette in risaltu i ligami familiari in a narrativa di u ghjocu.

Per i fanni ansiosi di sapè nantu à l'anniversariu di tutti i caratteri in Overwatch 2, u situ web Play Overwatch furnisce un centru cumpletu cù tutte l'infurmazioni necessarii.

In generale, sta aghjurnazione da Blizzard aghjunghjenu un altru stratu di prufundità à a storia digià ricca di Overwatch 2. Permette à i ghjucatori di capisce megliu i caratteri, a so storia è u so postu in l'universu di u ghjocu.

Fonti:

- Liam Ho

- Ghjucate à u situ web di Overwatch