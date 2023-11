I costi nascosti di a furia stradale: più cà una guida aggressiva

A furia stradale hè diventata un prublema prevalente nantu à e nostre autostrade affollate, cù video di cunduttori temperati chì risicate a sicurità di l'altri chì diventanu virali nantu à e plataforme di e social media. Ma sapete chì e cunsequenze di a furia stradale si estendenu oltre i periculi immediati nantu à a strada? Sicondu un studiu recente di LowestRates.ca, sti cumpurtamenti aggressivi ponu avè un impattu significativu in i vostri costi d'assicuranza.

L'esperti di LowestRates.ca, una piattaforma chì furnisce l'utilizatori cun quote d'assicuranza, enfatizeghjanu chì l'incidenti di furia stradale ponu risultatu in accusazioni criminali. È s'è vo site cundannatu di guida periculosa, i vostri primi d'assicuranza sò liati à sbulicà è restanu altu per almenu trè anni. In fatti, una carica di guida periculosa hè cunsiderata una cundanna criminale da una perspettiva d'assicuranza.

E cunsequenze ùn si fermanu micca quì. Ancu cunvinzioni minori, cum'è l'accelerazione, i cambiamenti di carrughju impropriu, o seguitu troppu vicinu, ponu risultatu in surcharges in a vostra prima d'assicuranza. Per esempiu, a prima cunvinzione pò aghjunghje un surcharge di 5%, mentre chì a seconda pò esse un aumentu di 20%. Ogni cundanna supplementu portarà à un altru 10% di crescita. I cunvinzioni maiò ponu avè cunsiquenzi ancu più severi, cù l'automobilisti chì facenu un aumentu di 25% in i so primi d'assicuranza. In casu di cundanna seriu o criminali, u surcharge pò esse finu à u 100%.

Inoltre, se un cunduttore hà accumulatu trè o più cundanni, ponu esse solu eligibili per l'assicuranza non standard, chì vene cun premi significativamente più alti. Questu significa chì, fora di u costu crescente di l'assicuranza, l'individui cù parechje cunvinzioni di furia stradale puderanu affruntà opzioni di copertura limitate è sforzu finanziariu.

Hè cruciale per esse attenti à u nostru cumpurtamentu nantu à a strada è per evità di succorsu à e tentazioni di a furia stradale. Micca solu mette a sicurità di l'altri in risicu, ma porta ancu cunsequenze finanziarie à longu andà. Sforzemu per una guida più sicura è più rispunsevule per prutegge noi è l'altri da danni inutili.

FAQ

1. Chì sò alcuni esempi di cumpurtamenti aggressivi è risichi di guida ?

Esempii di guida aggressiva è risicatu include tailgating, speeding, falling to cede a right-of-way, and cut off other motorists.

2. Cumu l'incidenti di furia di strada impactanu i primi d'assicuranza ?

Incidenti di furia stradale chì risultatu in cundanna criminali, cum'è carichi di guida periculosa, ponu causà i primi d'assicuranza à sbulicà è restanu altu per almenu trè anni.

3. Chì sò i surcharges per i cundanni minori è maiò ?

Per cunvinzioni minori, a prima cundanna pò purtà à un surcharge di 5%, mentre chì a seconda pò risultà in un aumentu di 20%. Ogni cundanna addiziale aghjusta un ulteriore 10% di crescita. I cunvinzioni maiò ponu purtà à un aumentu di 25%, è cunvinzioni serii o criminali ponu risultatu in un surcharge finu à u 100%.

4. Chì sò e cunsequenze per i cunduttori cù trè o più cundanna ?

I cunduttori cù trè o più cunvinzioni ponu esse eligibili solu per l'assicuranza non standard, chì vene cun prime elevate è opzioni di cobertura limitata.