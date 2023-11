U novu accordu di pagamentu mostra a manuvra strategica di Spotify

In una svolta sorprendente di l'avvenimenti, u giant di streaming di musica Spotify hà assicuratu un partenariatu unicu è vantaghju cù Google per i pagamenti basati in Android. Sicondu a tistimunianza recente in u prucessu Epic v. Google, Spotify hà sappiutu di negozià un trattu induve paga una cumissioni di 0 per centu quandu l'utilizatori sceglienu cumprà abbonamenti attraversu u so propiu sistema di pagamentu. Tuttavia, se l'utilizatori optanu per Google cum'è u so processatore di pagamentu, Spotify paga solu una cumissioni di 4 per centu.

Stu accordu devia significativamente da a tarifa standard di 15 per centu di Google, sfidendu l'idea chì tutti i sviluppatori sò sottumessi à i stessi tassi. Mentre Google hà inizialmente pruvatu à mantene i dettagli di questu accordu cunfidenziale, argumentendu chì puderia ostaculi i negoziati cù altri sviluppatori di app chì cercanu termini più favurevuli, hè statu avà revelatu durante u prucessu.

U prugramma di fatturazione di a scelta di l'utilizatori di Google, lanciatu in u 2022, riduce tipicamente a cumissioni di Play Store di circa 4 per centu se i sviluppatori utilizanu u so propiu sistema di pagamentu, riducendu a tarifa à circa 11 per centu. In ogni casu, questu arrangiamentu spessu offre pocu o nisun risparmiu di costu reale per i sviluppatori, postu chì sò rispunsevuli di e spese assuciate à u prucessu di pagamentu. Mentre Google hà enfatizatu a flessibilità offerta da u so prugramma, u risparmiu di costu pare esse menu significativu di ciò chì si crede prima.

A notevole popularità di Spotify hà ghjucatu un rolu cruciale per assicurà stu affare "senza precedente" è su misura. Testimoniendu in tribunale, Don Harrison, u capu di Google di partenarii glubale, hà ghjustificatu l'accordu dicendu chì a funziunalità propria di Spotify in i servizii Play è i servizii core era cruciale per assicurà a preferenza continuata di i cunsumatori per i telefoni Android. À fiancu à questu accordu di pagamentu, sia Spotify sia Google anu impegnatu $ 50 milioni ognunu à un "fondu di successu", dimustrendu u so investimentu cumunu in u successu di a partenariata.

Mentre i nomi di l'altri sviluppatori chì beneficianu di tariffu più favurevuli ùn sò micca stati divulgati, hè statu revelatu chì Google offre à Netflix una tarifa scontata di solu 10 per centu - una offerta chì hè stata declinata da u giant streaming. In cunseguenza, Netflix ùn offre più una opzione di compra in-app in Android è ùn paga più alcuna tarifa à Google per a distribuzione di a so app.

Quest'ultima mossa di Spotify ùn solu mostra u so approcciu proattivu per a gestione di i so obblighi di pagamentu, ma ancu mette in risaltu u cumplessu paisaghju di l'economia di l'app store. Assicurendu un accordu chì riduce significativamente a so carica di pagamentu, Spotify s'hè posizionatu cum'è un attore astutu in a battaglia in corso trà i sviluppatori di app è i giganti tecnulugichi nantu à e commissioni.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì ghjè u prugramma di fatturazione di l'Usuariu chì offre Google ?

U prugramma di fatturazione di a scelta di l'utilizatori di Google permette à i sviluppatori di l'applicazioni di utilizà u so propiu sistema di pagamentu, riducendu i tariffi di cumissioni caricati da Google Play Store. Di genere, stu prugramma riduce circa 4 per centu da a tarifa standard di 15 per centu, purtendu à circa 11 per centu. Tuttavia, hè impurtante nutà chì i sviluppatori sò sempre rispunsevuli di e spese di trattamentu di pagamentu, chì ponu cumpensà qualsiasi risparmiu di costu potenziale.

2. Cumu Spotify hà sappiutu per assicurà e cundizioni di pagamentu più favurevuli cù Google?

A pupularità significativa di Spotify è l'impattu potenziale nantu à a vendita di telefoni Android anu ghjucatu un rolu cruciale in a negoziazione di u so accordu di pagamentu unicu cù Google. Questu mette in risaltu u valore strategicu chì Spotify tene per l'ecosistema di Google. Offrendu un trattu induve Spotify paga 0 per centu di cumissioni per l'abbonamenti trattati cù u so propiu sistema, è solu u 4 per centu se l'utilizatori sceglienu Google cum'è u so processatore di pagamentu, e duie parti anu truvatu un accordu mutualmente beneficu.

3. Qualchese altri sviluppatori anu ricivutu trattamentu simili da Google?

Mentre Google hà ricunnisciutu chì altri sviluppatori puderanu avè assicuratu tariffi più generosi, si sò astinuti di chjamà questi partiti. Durante u prucessu, hè statu revelatu chì Google offre à Netflix una tarifa scontata di solu 10 per centu, chì a piattaforma di streaming hà rifiutatu. In u risultatu, Netflix ùn furnisce più una opzione di compra in-app in Android è ùn paga micca alcuna tassa à Google per a distribuzione di a so app.