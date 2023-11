I Chefs anu longu cridutu chì a chjave per una bistecca perfettamente stagionata hè di salate liberalmente prima di sbucciate. Tuttavia, una nova perspettiva da u fisicu George Vekinis sfida sta saviezza convenzionale. Vekinis, rinumatu per u so travagliu in ceramica avanzata è composti, hà sfondatu in a scienza di a cucina in u so ultimu libru. Cuntrariu di a credenza populari, suggerisce chì u microwaving a bistecca prima di frittura hè u sicretu per un risultatu diliziosu è teneru.

In una recente intervista cù u podcast Instant Genius, Vekinis spiegò perchè favurisce stu metudu di cucina micca cunvinziunali. Sicondu ellu, a salatura di a bistecca prima di frittura pò esse veramente effetti avversi. U sali pussedi una capacità osmotica chì tira l'acqua da a carne, risultante in una texture più dura è menu gustosa. À microwaving a bistecca prima di searing, a carne conserva a so umidità, assicurendu un muccu più succoso è più teneru.

Mentre chì sta perspettiva pò esse surprisa per parechji, Vekinis enfatizeghja l'impurtanza di permette chì a bistecca ghjunghje à a temperatura di l'ambienti prima di coccia. Stu passu assicura una coccia uniforme è impedisce a carne di diventà dura. Per microwaving the steak, u prucessu di riscaldamentu iniziale hè acceleratu, accelendu a transizione da u friddu à a temperatura di l'ambienti.

I critichi ponu argumentà chì u microwaving una bistecca puderia cumprumette u so sapori o risultatu in un pezzu di carne cottu in modu irregulare. Tuttavia, Vekinis ferma cù i so scuperte, dicendu chì e tecniche di staghjunamentu è di searing corrette ponu equilibrà ogni mancanza minore in u prucessu di micru. Inoltre, suggerisce di sperimentà cù diversi livelli di putenza di microonde è durate per ottene u livellu desideratu di cottura.

Q: Hè veramente necessariu di microondas a bistecca prima di frittura?

A: Sicondu u fisicu George Vekinis, u microwaving a bistecca prima di frittura pò migliurà a so tenerezza è a succosa. In ogni casu, i metudi di cucina tradiziunali ponu ancu pruduce risultati eccellenti cù e tecniche di staghjunazione è searing propiu.

Q: U microonde affetterà u gustu di a bistecca?

A: Mentre chì certi pò esse preoccupatu di l'impattu di u microondas nantu à u sapori, Vekinis assicura chì, cù un condimentu è un searing adattati, ogni perdita potenziale di sapori pò esse minimizzata.

Q: Quantu tempu a bistecca deve esse in u microondas?

A: A durata esatta di u micru dependerà di u grossu è di a cottura desiderata di a bistecca. Hè cunsigliatu di sperimentà cù diversi livelli di putenza è durazioni per ottene u risultatu perfettu.