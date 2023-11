Un novu dispositivu Realme cù u codice di mudellu RMX3890 hà recentemente fattu a so apparizione nantu à a FCC, alimentendu ancu l'anticipazione per a prossima linea di smartphone. Stu dispusitivu hè statu ancu vistu nantu à i siti di certificazione TKDN di l'EEC è di l'Indonesia, solidificendu a so imminente arrivata. Mentre chì i dettagli concreti sò ancu da esse cunfirmati ufficialmente, l'infurmazioni filtrate sò abbastanza per chì l'entusiasti di a tecnulugia buzziscenu di eccitazione.

Sicondu u listinu FCC, u smartphone Realme misura 164.6 mm × 75.4 mm × 7.59 mm è pesa 185 grammi. Supporta parechje opzioni di cunnessione, cumprese 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, WiFi Dual-Band, GPS è NFC. In particulare, u smartphone hè previstu di avè quattru sistemi di navigazione, à dì Beidou, Galileo, GLONASS è GPS.

Mentre pare esse un smartphone 4G di fascia media, ùn pudemu micca tirà cunclusioni finali finu à chì Realme faci un annunziu ufficiale. Dunque, per avà, aspittemu ansiosi di più infurmazione per capisce megliu ciò chì stu dispusitivu hà in tenda per noi.

A prossima linea di smartphones di Realme genera un buzz significativu in a cumunità tecnologica. Una di e versioni più attese hè u Realme GT5 Pro, chì hà da esse lanciatu dumani à 2 pm ora locale in Cina. Stu smartphone crea onde per esse u primu à supportà a registrazione video di telefoto in Dolby Vision HDR. Inoltre, hè previstu di vantà specificazioni impressiunanti, cumpresu u Sony LYTIA Sensor, a visualizazione di BOE cù luminosità finu à 3000 nits, è u Snapdragon 8 Gen 3 cù una 24 GB di RAM sbalorditiva.

In più di u Realme GT5 Pro, un altru telefunu eccitante in l'opere hè u Realme C65 5G, chì si rumore di fà u so debut in principiu di dicembre. Hè previstu di esse dispunibule in parechje cunfigurazioni, chì varieghja da 4GB à 8GB di RAM è 64GB à 128GB di almacenamiento. Stu dispusitivu puderia vene in duie opzioni di culore incitante, Viola Scuru è Verde.

Mentre aspittemu questi novi smartphones Realme, una cosa hè certa: a marca cuntinueghja à spinghje e fruntiere è captiva u mercatu cù e so offerte innovative. State sintonizzati per più aghjurnamenti nantu à l'eccitante lineup di Realme!

S & P

1. Chì opzioni di cunnessione supporta u Realme RMX3890 ?

U Realme RMX3890 hè previstu di supportà 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, WiFi Dual-Band, GPS è NFC.

2. Quandu u Realme GT5 Pro hè stallatu per lancià?

U Realme GT5 Pro hè previstu di lancià dumane à 2 pm ora locale in Cina.

3. Chì hè a funzione standout di u Realme GT5 Pro ?

U Realme GT5 Pro crea un buzz per esse u primu smartphone à supportà a registrazione video di telefoto in Dolby Vision HDR.

4. In quali culori serà dispunibule u Realme C65 5G ?

U Realme C65 5G hè previstu di vene in opzioni di culore Viola Scuru è Verde.

5. Chì pudemu aspittà da a prossima linea di smartphones di Realme ?

A prossima linea di smartphones di Realme prumette di offre funzioni innovatrici, specificazioni impressiunanti è opzioni di design eccitanti, mantenendu a tradizione di a marca di spinghje i limiti intactu.