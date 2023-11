In una rivelazione sorprendente, Ted Gioia, un cunsultore di gestione diventatu criticu di jazz, ammette à una decisione costosa chì hà pigliatu circa 25 anni fà. In l'anni 1980, Gioia, un utilizatore avid di i prudutti Apple, hà investitu in u giant tecnulugicu per cumprà 300 azzioni à un prezzu ghjustu sopra à a so offerta publica iniziale. Pocu ùn sapia, questu investimentu apparentemente mundanu si sarebbe diventatu oghje in 6.4 milioni di dollari.

A vendita di e so azzioni Apple hà fattu circa à u stessu tempu chì u cofundatore Steve Jobs hà tornatu à a cumpagnia, purtendu à a prima realizazione di Gioia di u so sbagliu di $ 6 milioni. S'ellu avia tenutu nantu à e so azzioni, tenendu in contu i successivi dividendi di l'azzioni, u so investimentu originale avaristi sbocciatu in 33,600 6.4 azioni, attualmente valutate à circa $ XNUMX milioni.

Mentre Gioia hà attribuitu a so decisione di vende i so azzioni Apple à un periodu di turbulenza per a cumpagnia, mette in risaltu e so lotte dopu à a partenza di Jobs, hè evidenti chì avà si dispiace di ùn stà u cursu. Cum'è un autore di parechji libri è un storicu di a musica, Gioia offre una perspettiva unica nantu à e sfide di Apple in l'era post-Jobs.

Questa storia serve com'è un ricordu chì ancu i più investituri infurmati ponu fà errori costosi. A retrovisione di Gioia hè un esempiu chjaru di una opportunità mancata chì puderia avè risultatu in a sicurezza finanziaria è u guadagnu persunale.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì eranu i mutivi di a decisione di Ted Gioia di vende i so azzioni Apple ?

Ted Gioia hà vindutu i so azzioni Apple à u tempu quandu u cofundatore Steve Jobs hà tornatu à a cumpagnia. À quellu puntu, Apple era in difficultà, è Gioia hà cridutu chì avia persu u so modu senza Jobs.

2. Quantu valenu oghje l'azzioni di Apple di Ted Gioia ?

Se Ted Gioia avia ritenutu e so 300 azioni Apple, aghjustatu per a divisione di azioni, si sarianu trasfurmatu in 33,600 azzioni valutate à circa $ 6.4 milioni.

3. L'errore di Ted Gioia pò esse vistu cum'è una storia di prudenza per altri investitori ?

Iè, l'errore di $ 6 milioni di Ted Gioia serve cum'è un ricordu chì ancu i investitori sperimentati ponu fà errori costosi. Enfatiza l'impurtanza di una strategia d'investimentu à longu andà è e pussibuli cunsequenze di vende troppu prestu.

4. Chì lezioni pò esse amparatu da a sperienza di Ted Gioia cù l'app Apple ?

L'esperienza di Ted Gioia mette in risaltu l'impurtanza di ricunnosce u valore è a crescita potenziale di una cumpagnia, ancu in tempi difficili. Sottulineeghja l'impurtanza di stà investitu è ​​micca succumbing à l'incertezza à cortu termine.