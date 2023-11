Dispositivi novi da cunsiderà l'aghjurnamentu à sta stagione di vacanze

A stagione di vacanze hè u tempu perfettu per aghjurnà i vostri dispositi, prufittà di e vendite, è trattate sè stessu o i vostri cari cù a nova tecnulugia. Ch'ella sia un utilizatore di Apple divertenti o un entusiasta di Android, ci sò opzioni eccitanti dispunibili quist'annu chì vale a pena cunsiderà.

iPhone 15: U megliu iPhone per a maiò parte di l'utilizatori

L'iPhone 15 hè una grande scelta per l'utilizatori di iPhone chì cercanu un aghjurnamentu. Pò esse a prima generazione cù USB-C, chì significa chì avete da dì addiu à quelli cavi Lightning, ma offre una sperienza rinnuvata è ricaricata. Cù una varietà di culori per sceglie è funzioni di l'iPhone di nova generazione cum'è Emergency SOS via satellite è l'intelligente Dynamic Island, l'iPhone 15 hè una scelta solida.

Pixel 8: Picculu telefuninu cù grandi prestazioni

Sè vo site stancu di portà telefoni grossi è voluminosi, u Pixel 8 vale a pena cunsiderà. Pò esse ligeramente più chjucu cà u so predecessore, ma hà un pugno cù u so novu processore Google Tensor è l'edizioni di foto attivate da AI. In più, cù l'impegnu di Google à sette anni di aghjurnamenti Android, pudete esse assicuratu chì u vostru telefunu restarà aghjurnatu per l'anni à vene.

AirPods Pro cù USB-C: I migliori auricolari chì pudete rigalu

Aghjurnate a vostra sperienza audio cù l'AirPods Pro cù USB-C. Ancu cù novi mudelli à l'orizzonte, l'AirPods Pro offre funzioni cum'è MagSafe Charging è cumpatibilità USB-C chì li facenu una grande scelta. Dite addiu à i vostri vechji cuffie crackling è gode di a cunvenzione di queste meraviglie wireless.

Sonos Era 300: U megliu parlante Bluetooth compatibile cù AirPlay

Per quelli chì amanu a cunvenzione di AirPlay, u Sonos Era 300 hè un aghjuntu fantasticu à ogni casa. Cù sei driver posizionati strategicamente per una distribuzione ottima di u sonu, stu parlante Bluetooth riempirà e vostre stanze cù musica di alta qualità. In più, hè cumpatibile cù Amazon Alexa per un cuntrollu faciule di casa intelligente.

Tablet Pixel: U megliu Tablet Non-Apple vale a pena uttene

U novu Pixel Tablet di Google hè un dispositivu versatile chì pò esse usatu per u travagliu, i ghjoculi o cum'è un controller di casa intelligente. Cù u so software Android di migliurà è diversi casi d'usu, hè una grande opzione per quelli chì cercanu una tableta chì ùn hè micca Apple.

Series di Vigilanza di Apple 9: Un Smartwatch chì vale a pena aghjurnà

L'utilizatori di Apple Watch seranu piacè cù e caratteristiche di a Serie 9. Cù u gestu Double Tap per un usu faciule d'una sola manu è cumandamenti offline Siri, stu smartwatch porta comodità à u polsu. Avanzate à a Serie 9 per una sperienza perfetta è rinfurzata.

Apple Pencil cù USB-C slide-out: Un stylus per l'artista in a vostra vita

Se cunnosci à qualchissia chì ama u disegnu digitale, l'Apple Pencil 3 hè un must-have. Cù a cunvenzione aghjuntu di USB-C, a carica diventa più faciule ch'è mai. Dà u rigalu di una sperienza di disegnu più liscia è efficiente cù l'Apple Pencil.

Aghjurnate u vostru ghjocu tecnologicu in sta stagione di vacanze cù questi dispositivi di punta. Sè vo site un entusiasta di l'iPhone o un amante di Android, ci hè qualcosa per tutti in questa lista. Trattatevi o sorprendete i vostri amati cù l'ultime è più grandi offerte tecnologiche. Felice shopping!