Centinaia di Impiegati OpenAI dumandanu a dimissioni di u Cunsigliu dopu à u CEO Ouster

In una svolta sorprendente di l'avvenimenti, più di 500 impiegati OpenAI anu dumandatu a dimissioni di u cunsigliu di a cumpagnia dopu a rimozione inespettata di u CEO Sam Altman. Stu weekend tumultuoso hà ancu vistu Altman assuciatu da Microsoft, aumentendu ancu a tensione in l'urganizazione.

L'impiegati, in una lettera ottenuta da CNN, anu accusatu u cunsigliu d'avè maltrattatu u licenziamentu di Altman è di ùn avè micca furnitu prove sufficienti per e so rivendicazioni contr'à ellu. Anu ancu espresu insoddisfazione cù e tattiche di negoziazione di u cunsigliu è interrugatu a so cumpetenza è u ghjudiziu.

Per dimustrà a so disapprovazione, l'impiegati anu minacciatu di unisce à Altman à Microsoft, salvu chì u cunsigliu di dimissioni è reintegra Altman è Greg Brockman, l'anzianu presidente OpenAI chì hè statu ancu cacciatu. Parmi les signataires figurent Mira Murati, précédemment désignée successeur interim d'Altman, et Ilya Sutskever, co-fondatrice et scientifique en chef d'OpenAI.

Dopu à u tumultu publicu causatu da a partenza di Altman, Sutskever hà publicatu una scusa nantu à X per affruntà a so implicazione in a crisa di dirigenza. Hà espresu dispiace per e so azzioni, enfatizendu u so impegnu à riunificà a cumpagnia è salvaguardà i so rializazioni.

Stu cunflittu internu in OpenAI mette in luce l'incertezza chì circonda u futuru di i trè membri di u cunsigliu di a cumpagnia chì ùn sò micca impiegati. A lettera di l'impiegati hà ancu dichjaratu chì i membri di u cunsigliu suggerenu chì a distruzzione di a cumpagnia s'allinearà cù a missione di OpenAI per assicurà i benefici di l'intelligenza generale artificiale per l'umanità - una affirmazione chì intensificava ancu i rimproveri di l'impiegati.

Inoltre, questu incidente mette in risaltu a lealtà è u sustegnu chì Altman gode trà l'impiegati OpenAI, presentendu à Microsoft l'uppurtunità di capitalizà a situazione. A lettera hà dettu chì Microsoft hà assicuratu l'impiegati di pusizioni dispunibili in a cumpagnia.

Mentre sta storia cuntinueghja à sviluppà, resta da vede cumu si svilupparà a crisa di dirigenza di OpenAI è se e richieste di l'impiegati saranu soddisfatte.

S & P

1. Perchè l'impiegati di l'OpenAI anu dumandatu a dimissioni di u cunsigliu ?

L'impiegati d'OpenAI anu cridutu chì u cunsigliu hà maltrattatu u licenziamentu di u CEO Sam Altman è ùn hà micca furnitu evidenza sufficiente per i so riclamazioni contr'à ellu. Anu ancu espresu insoddisfazione cù e tattiche di negoziazione di u cunsigliu è interrugatu a so cumpetenza è u ghjudiziu.

2. Quale sò e figure chjave implicate in questu incidente ?

Sam Altman, l'anzianu CEO di OpenAI, hè statu cacciatu inaspettatamente da u so postu. Greg Brockman, l'ex presidente, era ancu trà quelli eliminati da u cunsigliu. Mira Murati, inizialmente designata cum'è successore interim di Altman, è Ilya Sutskever, cofundatore è scienziatu capu di OpenAI, eranu firmatarii di a lettera di l'impiegati.

3. Chì era a risposta di Microsoft ?

Microsoft hà assicuratu à l'impiegati di OpenAI chì ci sò posti dispunibili in a cumpagnia.

4. Cumu Ilya Sutskever hà trattatu a so implicazione in a crisa di dirigenza?

Dopu avè firmatu a lettera di l'impiegati, Ilya Sutskever hà publicatu una scusa nantu à X, esprimendu dispiaci per a so participazione à l'azzioni di u cunsigliu è u so impegnu à riunificà a cumpagnia.