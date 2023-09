Top 5 Chromebooks per Studenti sottu $ 300

Sè vo site un studiente chì cerca un laptop assequible è efficiente, un Chromebook puderia esse a scelta perfetta per voi. I Chromebooks offrenu un grande valore per u so puntu di prezzu, facendu ideali per i studienti cù un budgetu. Mentre ùn anu micca avè tutte e caratteristiche di i laptops tradiziunali, i Chromebooks eccellenu in a navigazione web, u streaming è a verificazione di e-mail. Sò ancu cumpatibili cù i ghjoculi in nuvola, chì li facenu una opzione viable per i gamers casuale.

Eccu i primi cinque Chromebooks cunsigliati per i studienti sottu $ 300:

1) Lenovo 14e ($ 235): Stu Chromebook si distingue per u so eccellente rapportu di funziunalità à u prezzu. Cù un processore AMD A6, 4 GB di RAM, è 32 GB di almacenamiento flash, offre un rendiment satisfacente per i travaglii di ogni ghjornu. U Lenovo 14e furnisce ancu una varietà di porti, cumprese dui porti USB 3.1, porti duali USB-C, un slot di serratura Kensington è un lettore di carte microSD.

2) Acer Chromebook 314 ($ 279): L'Acer Chromebook 314 presenta un processore Intel Celeron N4020, 4 GB di RAM è 64 GB di almacenamiento eMMC. Ancu s'ellu ùn pò micca esse adattatu per u ghjocu o multitasking, offre una longa vita di a bateria di finu à 10 ore.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (A partire da $ 285): L'ASUS Chromebook Flip CM3 vene cun un chipset MediaTek MT8183 ottimizzato per Chrome OS. Si vanta un fattore di forma compactu, un display IPS di 12 inch cù un rapportu d'aspettu 3: 2, è una vita di bateria impressiunanti di 16 ore. Supporta ancu una penna stylus USI.

4) Lenovo Chromebook Duet ($ 300): U Lenovo Chromebook Duet pò esse usatu cum'è laptop è tableta. U so display touchscreen di 10.1-inch è u so design portatile facenu perfettu per l'usu on-the-go. Cù un chipset MediaTek Helio P60T, offre una durata di a bateria finu à 10 ore.

5) Samsung Chromebook 4+ ($ 300 cù offerte): U Samsung Chromebook 4+ presenta un display di 15.6 inch, chì dà un vantaghju annantu à l'altri Chromebooks. Offre cunfigurazioni cù 4GB o 6GB di RAM è finu à 64GB di almacenamiento. In ogni casu, hè impurtante nutà chì per un SSD tradiziunale cù 128GB di almacenamiento, u prezzu aumenta à vicinu à $ 400.

Questi Chromebooks furnisce un rendimentu affidabile è risponde à i bisogni di i studienti à un prezzu accessibile. Tuttavia, hè cunsigliatu per fà più ricerche è cunsiderà i bisogni persunali prima di piglià una decisione di compra.

Fonti:

- Lenovo 14e, Acer Chromebook 314, ASUS Chromebook Flip CM3, Lenovo Chromebook Duet, Samsung Chromebook 4+: Sportskeeda's Gaming Tech.