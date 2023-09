Valve celebra u 20u anniversariu di i più antichi cunti d'utilizatori di Steam cù badges speciali

Valve, u creatore di Steam, commemora u 20 anniversariu di alcuni di i più antichi cunti d'utilizatori di a piattaforma cuncedendu badge digitale speciali. Questi badge presentanu u schema di culore originale di Steam è anu attivatu ondate di nostalgia trà i ghjucatori, secondu IGN.

Steam, a più grande vetrina di ghjoculi di PC digitale in u mondu, hà apertu e so porte à i ghjucatori in settembre di u 2003. Hà guadagnatu rapidamente pupularità, cù unu di i so primi attiramenti essendu u ghjocu "Counter-Strike". Notevolmente, alcuni di i primi cunti chì si sò uniti à a piattaforma sò sempre attivi oghje, è l'utilizatori anu spartutu ricordi di quelli primi tempi.

Valve hà sviluppatu continuamente Steam annantu à l'anni, espansione i so servizii è offerte. Ricertamenti, a cumpagnia hà ancu avventuratu in u sviluppu di hardware cù l'annunziu di u Steam Deck. Stu dispositivu di ghjocu portatile marca una tappa eccitante in u viaghju di a piattaforma.

In ghjennaghju, Steam hà rializatu un passu impurtante, cù un record di 10 milioni di ghjucatori impegnati in ghjoculi in a piattaforma simultaneamente. Questu riflette l'appellu durabile di a piattaforma è a cumunità sempre crescente di ghjucatori di PC chì sceglienu Steam cum'è a so destinazione di ghjocu preferita.

Trà i ghjochi più populari in Steam sò attualmente "Counter-Strike: Global Offensive" di Valve, chì vanta quasi un milione di ghjucatori ogni ghjornu, è ancu "Dota 2", "PUBG: Battlegrounds" di Tencent Holdings ADR, "Call of Duty: Modern Warfare 2" di Activision Blizzard Inc, "Lost Ark" di Amazon.com Inc, "FIFA 23" di Electronic Arts Inc, è "Apex Legends" di Respawn.

I badges digitale speciali chì sò attribuiti à i più antichi cunti Steam servenu cum'è un ricordu di a ricca storia di a piattaforma è di l'impattu durabile chì hà avutu in l'industria di u ghjocu.

