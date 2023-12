Scammers di carte di rigalu catturati in u schema di Bucks County

I detective in u conte di Bucks anu arrestatu recentemente dui omi chì eranu implicati in un schema per arrubà fondi da carte di rigalu. I scammers anu tampered with the backs of gift cards, extracting information crucial to access the funds. Grazie à a vigilanza di l'impiegati in un Giant in Plumstead Township, a fraude hè stata scuperta.

L'impiegati anu nutatu chì alcune carte di rigalu sò state manipulate è avvisanu a polizia. Dopu avè inspeccionatu e carte di rigalu, anu truvatu una quantità eccessiva di cola nantu à l'imballu, chì hà suscitatu suspetti. Cum'è una misura di precauzione, tutte e carte di rigalu sò state immediatamente eliminate da i scaffali.

L'investigazioni anu revelatu chì i dui suspettati avianu postu circa 75 carte di rigalu Visa nantu à i scaffali di a tenda. Avianu digià ottenutu l'infurmazioni di a carta prima. Sì sti carte di rigalu sò stati acquistati è attivati, i fondi sò stati arrubati senza a cunniscenza di i clienti.

A polizia hà sappiutu ottene filmati di surviglianza chì identificanu i suspettati è a so vittura. Pocu dopu, Jian He è Min He sò stati arrestati in West Goshen quandu l'ufficiali anu ricunnisciutu e so targhe da incidenti precedenti in Plumstead. Dopu à u so arrestu, i suspettati sò stati truvati in pussessu di numerosi carte di rigalu Nike.

Mentre l'impiegati anu riisciutu à impedisce l'acquistu di carte di rigalu fraudulente, a polizia urge à i cumpratori à esse prudenti. Stu tipu di scam pò esse assai lucrativu per i scammers, cum'è e carte 75 recuperate da a tenda solu puderia avè cedutu un minimu di $ 3,100.

I dui suspettati sò attualmente in custodia è affruntendu carichi in u conte di Bucks. Anu ancu affruntatu carichi simili da altri dipartimenti in u conte. A polizia cunsiglia à i cunsumatori per esse attenti à l'acquistu di carte di rigalu, in cerca di segni di manipolazione, cum'è imballaggi ri-incollati o una striscia mag. In casu di suspetti, hè cruciale per avvisà immediatamente l'impiegati di a tenda.

Stendu vigili, i cunsumatori ponu aiutà à prevene a vittime di scams di carte di rigalu è prutegge i so soldi duramente guadagnati.

