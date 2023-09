L'iconica Porsche 1973 Carrera RSR di u 911 si vende à l'asta

Una Porsche 1973 Carrera RSR di u 911 rara è assai ricercata hè stata recentemente venduta à l'avvenimentu Goodwood Revival 2023. A vittura, cunnisciuta cum'è R7, hè unu di solu trè esempi sopravviventi sustinuti da a fabbrica. Mentre u prezzu di vendita esatta ùn hè micca divulgatu, hè statu cunfirmatu chì a vittura hè stata venduta.

A 911 Carrera RSR hè rinumata per u so pedigree di corsa è stu mudellu particulare hà una storia impressiunanti. Hà ottenutu u quartu postu à a 1973 Hours of Le Mans di u 24, facendu u RSR più altu di a fine di l'iconica corsa di endurance.

Questa 911 Carrera RSR hè stata ampiamente modificata per scopi di corsa. Presentava parafanghi allargati, un grande spoiler posteriore distintivu cunnisciutu cum'è "Mary Stuart", è un mutore flat-3.0 di 6 litri più putente. Queste mudificazioni anu classificatu l'RSR cum'è un prototipu per a corsa di Le Mans di u 1973, chì li permettenu di cumpete contr'à i corridori sportivi dedicati piuttostu cà i vitture basate in a produzzione.

Guidata da Herbie Müller è Gijs van Lennep à Le Mans, a vittura hè finita daretu à solu trè prototipi di Matra-Simca è Ferrari. Dopu à Le Mans, R7 hà cuntinuatu a so carriera di corsa cù a squadra di a fabbrica, participendu à e gare à l'Österreichring è Watkins Glen.

Dopu à i so ghjorni di corsa, R7 hà cambiatu mani parechje volte. Il a été vendu au propriétaire de l'équipe de course mexicaine Hector Rebaque et plus tard au collecteur italien Massimo Balliva. Per quasi trè decennii, a vittura hè stata piatta sottu a pruprietà di Balliva, purtendu à i rumuri chì era stata distrutta è smontata.

Circundendu 2009 o 2010, Balliva hà mandatu R7 in Francia per a risturazione, dopu chì era vindutu à un cullettore in i Stati Uniti. In ogni casu, a vittura hè diventata in una battaglia legale per a so identità, cù un altru pruprietariu chì dichjara di pussede u veru R7. L'ingegnere Porsche è u direttore di squadra Norbert Singer hè statu eventualmente purtatu per autentificà l'articulu genuu.

Aspittatu per piglià trà 3.7 milioni è 5.7 milioni di lire britannichi à l'asta, u prezzu di vendita R7 puderia ghjunghje sin'à 7.1 milioni di $. Ancu s'ellu hè una figura sustanziale, hè impurtante nutà chì ùn hè micca a vendita record di un prototipu di 1970 917K, chì hè statu utilizatu in u filmu di Steve McQueen "Le Mans" è vendutu per $ 14 milioni in 2017.

