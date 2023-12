Undici individui arrestati in una investigazione cumuna di droga

L'agenzii di l'infurzazioni di a lege anu cullaburatu in una investigazione cumuna di droga guidata da l'Uffiziu di l'Uffiziu di Investigazione di Georgia West Metro Regional Drug Enforcement Office, risultatu in l'arrestu è l'accusazione di undici individui. L'operazione hà implicatu parechje agenzie, cumprese u Northwest Georgia Drug Task Force, Haralson County Sheriff's Office, Troup County Sheriff's Office, DEA Birmingham District Office Task Force Group 42, è 7th Judicial Circuit Major Crimes Unit.

L'arresti includenu individui di diverse contee, cù carichi chì varienu da u trafficu di droga à i reati di cuspirazione. L'inchiesta, chì hà iniziatu in settembre di u 2023, hà inizialmente destinatu à un individuu, ma successivamente hà scupertu una urganizazione di trafficu di droga chì operava in parechje conte in Georgia è Alabama.

I mandati di ricerca sò stati eseguiti in parechje locu, purtendu à arresti durante l'esekzione di sti mandati è in parte di l'investigazione più larga. Circa 4 kilogrammi di sospettata metanfetamina, 2 liri di marijuana suspettata, 6 armi di focu, è circa $ 14,000 in soldi sò stati sequestrati durante l'operazione.

I suspettati sò stati riservati in diverse prigiò di u cuntatu, cù l'inchiesta destinata à disturbà a distribuzione di droga à livellu di strada in e zone mirate è à creà cumunità più sicure.

Dopu a cunclusione di l'investigazione, u schedariu di u casu serà trasmessu à l'Uffiziu di l'Avucatu di u Circuju Judicial di Tallapoosa per a persecuzione. Qualchissia chì hà infurmazioni relative à sta investigazione pò cuntattà l'Uffiziu di Investigazione di Georgia West Metro Regional Drug Enforcement Office. Cunsiglii anonimi ponu esse sottumessi attraversu diversi canali, cumprese chjamà 1(800) 597-TIPS (8477), in linea à u situ web ufficiale di GBI, o usendu l'app mobile See Something, Send Something.