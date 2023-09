Zoom si riunisce cù i regulatori per suscitarà preoccupazioni annantu à u cumpurtamentu anti-cumpetitivu di Microsoft

Zoom Video Communications s'hè scontru cù i regulatori di i Stati Uniti, l'Unione Europea è altre ghjuridizione per esprime preoccupazioni annantu à u presunte cumpurtamentu anti-cumpetitivu di Microsoft. A piattaforma di videoconferenza hà avutu discussioni cù a Cummissione Federale di u Cummerciu di i Stati Uniti, è ancu cù l'infurzatori di a cumpetizione da l'UE, u Regnu Unitu è ​​​​a Germania durante l'annu passatu.

E preoccupazioni di Zoom giranu intornu à u trattamentu preferenziale di Microsoft di a so app di chat è video, Teams, attraversu u bundling di prezzi è u disignu di u produttu. Dendu preferenza à a so propria app, Zoom crede chì Microsoft hè impegnatu in pratiche di cumpetizione sleale. U CEO di Zoom, Eric Yuan, hà evidenziatu l'impurtanza di a cumpetizione ghjusta è e cunsequenze potenziali di pratiche sleali.

In un casu separatu, Microsoft hè diventatu u sughjettu di una investigazione antitrust da l'Unione Europea in lugliu. L'inchiesta hè stata pruvucata da una lagnanza presentata da l'app di messageria di u spaziu di travagliu in cuncurrenza di Salesforce, Slack, in 2020. L'Unione Europea hà suscitatu preoccupazioni per l'abbinamentu di Microsoft Teams cù u so pruduttu Office. Cum'è una risposta, Microsoft hà annunziatu i piani di unbundle Teams da i so prudutti Office è rende più faciule per i prudutti cuncurrenti per integrà cù u so software.

E riunioni di Zoom cù i regulatori servenu cum'è un tentativu di assicurà l'equità in u mercatu è di affruntà presunti comportamenti anti-cumpetitivi da Microsoft. E discussioni cù i regulatori aiuterà à determinà s'ellu hè necessariu più azzione per prumove un ambiente competitivu in u settore di u software di videoconferenza è di cumunicazione.

