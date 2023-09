Zoom Video Communications Inc. s'hè scontru cù i regulatori di i Stati Uniti, l'Unione Europea è altre ghjuridizione per esprime preoccupazioni annantu à u presunte cumpurtamentu anticoncurrentitivu di Microsoft Corp. U pruduttore di u software di cumunicazione hà impegnatu cù a Cummissione Federale di u Cummerciu (FTC) di i Stati Uniti, è ancu cù l'infurzatori di a cumpetizione da l'UE, u Regnu Unitu è ​​​​a Germania durante l'annu passatu.

A preoccupazione principale di Zoom gira attornu à a preferenza di Microsoft per u so software di videoconferenza Teams per mezu di u bundling di prezzi è u disignu di u produttu. Microsoft hà affruntatu u scrutiniu da u cane di guardia di a cuncurrenza di l'UE, chì sta investigando se ligà i Teams à i prudutti di l'imprese hà violatu e regule antitrust. L'inchiesta hè stata pruvucata da una denuncia da a piattaforma di messageria Slack di Salesforce Inc.

L'Uffiziu Federale di Cartel di Germania hà ancu apertu una investigazione nantu à Microsoft, in particulare in u bundling di OneDrive è Teams cù l'altru software di produtividade di a cumpagnia. Inoltre, l'autorità di i Stati Uniti è di u Regnu Unitu anu iniziatu dumande nantu à i servizii di nuvola, induve l'Azure di Microsoft hè un attore maiò.

Mentre Zoom avia evitatu prima di affruntà u prublema, u CEO Eric Yuan hà recentemente dichjaratu chì a FTC deve esaminà e pratiche di bundling di Microsoft è assicurà l'equità. Tuttavia, sia Zoom è Microsoft anu rifiutatu di cummentà più nantu à a materia.

L'ingaghjamentu di Zoom cù i regulatori vene in un momentu sfida per a cumpagnia, postu chì cerca di mantene a crescita di e vendite dopu a rapida espansione chì hà sperimentatu durante a pandemia. Per diversificà e so offerte, Zoom hà allargatu a so suite di servizii per l'imprese, cumprese telefoni basati in Internet, centri di cuntattu, pianificazione è assistenti di intelligenza artificiale.

In cunclusione, Zoom hà pigliatu passi per suscitarà preoccupazioni annantu à u presunte cumpurtamentu anticoncurrentitivu di Microsoft cù l'organi regulatori. U risultatu di queste discussioni è investigazioni in corso da l'autorità determinaranu u futuru panorama di u mercatu di i servizii di videoconferenza è cloud.

