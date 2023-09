Zoom suscite preoccupazioni antitrust per u cumpurtamentu di Microsoft

Zoom Video Communications Inc. hà manifestatu a so preoccupazione per u presunte cumpurtamentu anticoncurrentiale da Microsoft Corp. in riunioni cù i regulatori di i Stati Uniti, l'Unione Europea è altre ghjuridizione. Sicondu una persona familiarizata cù a materia, Zoom hà tenutu discussioni cù a Cummissione Federale di u Cummerciu di i Stati Uniti, è ancu cù l'infurzatori di a cumpetizione di l'UE, u Regnu Unitu è ​​​​a Germania durante l'annu passatu.

Una di e principali preoccupazioni suscitate da Zoom hè chì Microsoft dà priorità à u so software di videoconferenza di Teams per mezu di u bundling di prezzi è u disignu di u produttu. A cumpagnia sustene chì stu cumpurtamentu dà à Microsoft un vantaghju inghjustu in u mercatu. Microsoft hè digià statu sottumessu à u scrutiniu da u watchdog di a cumpetizione di l'UE, chì investiga se u so ligame di Teams cù Microsoft 365 è Office 365 viola e regule antitrust.

In risposta à a lagnanza fatta da Slack trè anni fà, Microsoft hà annunziatu recentemente chì unbundle Teams in Europe à partesi da u 1 d'ottobre. L'Uffiziu Federale di Cartel di Germania hà ancu lanciatu una sonda in Microsoft in March per investigà e so pratiche di bundling è u putenziale cumpurtamentu anti-competitivu.

L'autorità in i Stati Uniti è in u Regnu Unitu anu ancu iniziatu inchiesta in i servizii di nuvola, un spaziu induve l'Azure di Microsoft hè un attore maiò. Queste investigazioni miranu à determinà se certe pratiche di Microsoft, Amazon.com Inc., è Alphabet Inc. limitanu l'innuvazione in l'industria.

Ancu se Teams hè u cuncurrente primariu di Zoom, a cumpagnia s'era astenuta di discutiri publicamente questi prublemi finu à pocu tempu. Durante a Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference, u CEO di Zoom Eric Yuan hà dumandatu à a FTC per esaminà e pratiche di bundling di Microsoft è enfatizatu l'impurtanza di l'equità in a cumpetizione.

Siccomu Zoom cuntinua à espansione a so suite di servizii per l'imprese oltre a videoconferenza, cerca di affruntà i prublemi antitrust è assicurà una cumpetizione leal in u mercatu.

