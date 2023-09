Zoom esprime preoccupazioni annantu à u cumportamentu presuntamente anticompetitivu di Microsoft

Zoom Video Communications, u famosu pruduttore di software di cumunicazione, hà dichjaratu chì hà riunitu cù i regulatori di i Stati Uniti, l'Unione Europea (UE), u Regnu Unitu (Regnu Unitu) è a Germania per suscitarà preoccupazioni annantu à u presunte cumpurtamentu anticoncurrentitivu di Microsoft. E discussioni anu fattu cù a Cummissione Federale di u Cummerciu (FTC) di i Stati Uniti è l'infurzatori di a cumpetizione di l'UE, u Regnu Unitu è ​​​​a Germania durante l'annu passatu.

Una di e preoccupazioni principali di Zoom hè a preferenza di Microsoft per u so software di videoconferenza di Teams per mezu di u bundling di prezzi è u disignu di u produttu. Queste preoccupazioni anu incitatu investigazioni da l'organi regulatori, cum'è u watchdog di a cumpetizione di l'UE. A sonda di l'UE hè stata iniziata dopu una denuncia da a piattaforma di messageria Salesforce Slack trè anni fà. In risposta, Microsoft hà annunziatu recentemente chì unbundlerà e squadre in Europa da u 1 d'ottobre.

In più di l'inchiesta di l'UE, l'Uffiziu Federale di Cartel di Germania hà apertu a so propria sonda in Microsoft, cuncintrau nantu à l'aggregazione di OneDrive è Teams cù l'altru software di produtividade di a cumpagnia. L'autorità hà u putere di pruibisce certe pratiche chì impediscenu a cumpetizione in linea.

L'autorità in i Stati Uniti è u Regnu Unitu anu ancu lanciatu dumande iniziali nantu à i servizii di nuvola, un spaziu induve l'Azure di Microsoft hè un attore maiò. Queste dumande mette in risaltu preoccupazioni per e pratiche di Microsoft, Amazon.com è Alphabet chì ponu limità l'innuvazione.

Mentre Teams hè u primu cumpetitore di Zoom, a cumpagnia avia prima evitata di suscitarà preoccupazioni per e pratiche di Microsoft. Tuttavia, durante a Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference, u CEO di Zoom, Eric Yuan, hà dumandatu à l'FTC per esaminà e pratiche di bundling di Microsoft, enfatizendu a necessità di una cumpetizione leal.

U CEO di Zoom hà paragunatu a cumpetizione trà Zoom è Microsoft à un ghjocu di sport, dicendu chì l'equità hè cruciale per un campu di ghjocu à livellu. Zoom hà rifiutatu di cummentà più, è Microsoft hà ancu sceltu di ùn furnisce micca un cumentu.

Questa mossa di Zoom significa un cambiamentu in u so approcciu postu chì affruntà u presunti comportamentu anticoncurrentitivu di un competitore maiò. Malgradu una crescita rapida durante a pandemia, Zoom hà affruntatu sfide per sustene a crescita di e vendite in l'ultimi anni. Per diversificà e so offerte, a cumpagnia hà allargatu a so suite di servizii per include telefoni basati in Internet, centri di cuntattu, scheduling è assistenti di intelligenza artificiale.

