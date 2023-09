YouTube implementa cambiamenti à l'annunzii per i spettatori è i creatori

YouTube hà da fà cambiamenti à a so pulitica di publicità chì affettanu à i televidenti è i creatori. A piattaforma di spartera di video hà annunziatu chì testerà pause publicitarii più longu chì sò raggruppati invece di distribuiti in un video. Stu cambiamentu hè basatu annantu à u feedback di i telespettatori, cù u 79% di elli chì preferanu annunzii chì sò raggruppati per u cuntenutu di forma longa nantu à i schermi TV. Inoltre, YouTube furnisce un indicatore più visibile di a durata di ogni annunziu publicitariu.

Un altru cambiamentu nantu à a parte creativa implica "simplificazione" di u prucessu per i creatori di cuntenutu. Nanzu, i creatori avianu più cuntrollu di u tipu è a piazza di l'annunzii in i so video. Tuttavia, YouTube hè avà implementendu un interruttore on / off per tutti l'annunzii. Cù sta opzione attivata, YouTube determina quandu è induve l'annunzii sò mostrati. Se l'interruttore hè disattivatu, nisun annunziu serà visualizatu. U piazzamentu di publicità mid-video resta sempre à a discrezione di u creatore.

Sicondu YouTube, più di u 90% di i video nantu à a piattaforma anu digià tutti i tipi di annunzii attivati, cusì l'impattu nantu à i creatori deve esse minimu. A piattaforma dichjara chì questi cambiamenti sò fatti per estenderà e migliori pratiche in a cumunità di creatori è ottimisà i rivenuti per i creatori. L'ultimu scopu hè di aiutà i creatori à guadagnà più mentre simplificà l'esperienza di publicità per i televidenti.

Hè impurtante di nutà chì sti cambiamenti affettanu i video esistenti è novi nantu à a piattaforma. In più di pause publicitarie più lunghe è cuntrolli di publicità simplificati per i creatori, YouTube introduverà ancu publicità shoppable cù i quali i telespettatori ponu interagisce mentre guardanu YouTube in a so televisione.

In generale, sti cambiamenti miranu à migliurà l'esperienza di publicità per i televidenti è furnisce più cuntrollu è ottimisazione di i rivenuti per i creatori nantu à a piattaforma YouTube.

Definizione:

- Cuntinutu di forma longa: Video chì sò tipicamente più longu di u cuntenutu tradiziunale di forma curta, generalmente più di 20 minuti.

- Pausa di publicità: una pausa in u cuntenutu video induve una publicità hè mostrata.

- Publicità Shoppable: Annunci chì permettenu à i telespettatori di interagisce cù u cuntenutu è fà compra direttamente in l'annunziu.

Fonte: [L'articulu fonte]