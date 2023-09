Apple Vision Pro per avè u so propiu App Store: ciò chì i sviluppatori è l'utilizatori anu bisognu di sapè

Apple hà annunziatu ufficialmente chì u so prossimu headset VR, l'Apple Vision Pro, averà u so propiu App Store. A cumpagnia hà rializatu a so prumessa di permette à l'auriculare per eseguisce l'applicazioni iOS è iPadOS, in più di e novi app visionOS. Questu significa chì l'utilizatori anu accessu à "centnaie di millaie di app iPad è iPhone" à fiancu à e novi app visionOS.

I sviluppatori anu prestu l'uppurtunità di pubblicà e so app in l'App Store di Vision Pro. Apple pensa à include a nova App Store in una prossima beta di sviluppatore di caduta per visionOS. Ogni nova app iOS è iPad OS creata sarà automaticamente dispunibule nantu à l'App Store di Vision Pro, sempre chì sò cumpatibili cù l'auriculare.

Mentre Apple anticipa chì quasi ogni app iOS è iPad serà cumpatibile cù a Vision Pro, pò esse casi induve una app ùn hè micca cumpatibile per certe funziunalità o prublemi di l'interfaccia d'utilizatore. In tali casi, i sviluppatori saranu avvisati attraversu l'App Store Connect per pudè fà l'aghjustamenti necessarii.

L'inclusione di cumpatibilità cù l'applicazioni iOS è iPad OS dà à Vision Pro un vantaghju significativu cù una biblioteca massiva di app ghjustu fora di a scatula. Tuttavia, micca tutte e cumpagnie abbraccianu visionOS per sperienze immersive. Netflix, per esempiu, hà annunziatu chì ùn hà micca una app nativa Apple Vision Pro à u lanciu. Per d 'altra banda, cumpagnie cum'è Disney è a NBA anu dimustratu interessu à creà esperienze immersive per a Vision Pro.

U successu di a Vision Pro in ultimamente dipenderà se i sviluppatori è l'imprese adoptanu visionOS per sperienze immersive. Se facenu, a cumminazione di app immersive è pratiche nantu à a Vision Pro puderia dà un vantaghju annantu à l'altri cuffie VR. Tuttavia, s'ellu hè percive cum'è solu un Mac o iPhone strapped à a faccia, l'appellu di l'"urdinatore spaziale" pò esse limitatu inizialmente.

