Una Console Xbox 3 Replica Scale 4:360 hè ghjunta à Target

Preparate à fà un viaghju in a strada di a memoria cù una nova cunsola Xbox 360, ma ci hè una cattura - avete da custruisce sè stessu. Mega, una famosa cumpagnia di costruzione di blocchi, hà annunziatu a liberazione di una replica in scala 3: 4 di a consola Xbox 360 esclusivamente à Target. U set, chì include 1,342 pezzi, serà dispunibule da l'8 d'ottobre.

Cuncepitu cun grande attenzione à i dettagli, sta cunsola replica vene cun un discu duru completamente staccabile, una replica di u portu ethernet 360, è un indicatore luminoso funzionale. Includite ancu un ghjocu di replica pack-in: Halo 3. A cunsola si apre per revelà un discu di discu è altri ova di Pasqua. Mettendu u falsu discu Halo 3 in a cunsola "attiverà a scheda madre", secondu a descrizzione di u set.

U set di replica rende omagiu à a Xbox 360 originale, cù a listessa estetica cum'è a cunsola, cumpresu u disignu di scatula. Questa replica nostalgica vi traspurterà di sicuru à u principiu di l'anni 2000, l'apogeu di i ghjochi populari è di serie anime.

U set di replica Mega Xbox 360 serà un prezzu di $ 149.99 è hè attualmente dispunibule per preordine nantu à u situ web di Target. Tuttavia, per via di una alta dumanda, i preordini sò digià venduti. Se ùn site micca capaci di assicurà una preordine, pudete aspittà à u set chì ghjunghje à i magazzini Target l'8 d'ottobre.

