Xiaomi aumenta u so ghjocu cù l'aghjurnamenti Android aumentati

Xiaomi hà annunziatu chì espansione u numeru di aghjurnamenti Android offerti per i so smartphones, cuminciendu cù a prossima serie Xiaomi 13T. In precedenza, a marca era stata criticata per u so supportu di software limitatu, lascendu i dispositi più vechji senza aghjurnamenti à mezu à a so vita.

U Xiaomi 13T è Xiaomi 13T Pro, chì seranu presentati in Berlinu u 26 di settembre, ùn anu micca solu a tecnulugia di càmera da Leica, ma riceveranu ancu 4 aghjurnamenti Android è 5 aghjurnamenti di sicurità. Questa mossa hè destinata à mette Xiaomi in linea cù i cuncurrenti cum'è Samsung, chì anu digià allargatu u so supportu di software per una larga gamma di dispusitivi.

Cù a privacy è a sicurità diventanu sempre più impurtanti per i cunsumatori, hè cruciale per e cumpagnie d'investisce in i so squadre di software è assicuranu chì i dispositi fermanu sicuri ancu dopu à a fine di u novu ciculu OS. A decisione di Xiaomi d'offre più aghjurnamenti riflette sta dumanda cambiante di i cunsumatori è puderia attruverà i clienti chì priorizanu u supportu di u software.

Apple hè statu longu cunsideratu cum'è u benchmark di l'industria per u supportu di software, cù l'utilizatori di l'iPhone chì ricevenu 5 anni d'aghjurnamenti. Mentre chì i dispositi Android sò tradizionalmente ritardati, hè incuragisce à vede più marche chì adoptanu un approcciu simili è spinghjenu per aghjurnamenti più frequenti.

In più di Xiaomi, Google hè ancu rumore chì estenderà u so supportu di software per tutti i telefoni Pixel alimentati da u Tensor in-house, cumincendu cù a prossima serie Pixel 8. Questu indica un cambiamentu più largu in l'industria versu a priorità di l'aghjurnamenti di u software è assicurendu una vita più longa per i telefoni intelligenti.

Fonti:

- News18 Tech