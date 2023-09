Xiaomi hè stallatu per lancià a serie 13T assai anticipata in Europa u 26 di settembre. Questi dispositi seranu i primi in a famiglia Xiaomi à riceve un supportu software incredibile, cumprese l'aghjurnamenti di 4 OS è 5 anni di patches di sicurezza. A serie 13T serà composta da dui mudelli: u Xiaomi 13T è u Xiaomi 13T Pro, chì hè statu ancu cunfirmatu ufficialmente.

In modu extrauffiziale, hè previstu chì i dui telefoni debutanu cù MIUI 14 basatu annantu à Android 13, l'ultima versione publicamente dispunibule di a pelle Xiaomi. Mentre chì e specificazioni ufficiali ùn sò micca state rivelate, e filtrazioni suggerenu chì u 13T Pro serà simile à u Redmi K60 Ultra, cun un chipset Dimensity 9200+ è una batteria 5,000mAh cù carica rapida 120W. Per d 'altra banda, u 13T regulare vene cù a Dimensity 8200-Ultra è una batteria 5,000mAh cù una carica più lenta di 67W.

Si dice chì i dui dispusitivi sparte parechje funziunalità, cumprese un display AMOLED 6.67-inch 144Hz cù una risoluzione di 1,220 x 2,712 pixel. A visualizazione hè prevista per offre una luminosità di punta impressiunanti di 2,600 nits. Inoltre, i telefoni venenu cù una classificazione IP68 per a resistenza à l'acqua è a polvera, è ancu a prutezzione Gorilla Glass 5 per i so display.

Una diffarenza notevuli trà u 13T Pro è u K60 Ultra hè a specificazione di a camera. Si dice chì a serie 13T presenta una camera principale 50MP cù un sensor IMX707, una camera telephoto 50MP cù una lente 50mm, una camera ultra-larga 12MP cù una lente 15mm, è una camera selfie 20MP. Curiosamente, queste fotocamere portanu a marca Leica, è l'app camera includerà u solitu set di funzioni Leica.

Sicondu i fugliali, u Xiaomi 13T cù 8GB di RAM è 256GB di almacenamiento serà prezzu di 700 €, mentre chì u Xiaomi 13T Pro di fascia più alta, equipatu di 12GB di RAM è 512GB di almacenamentu, venderà per 900 €.

In generale, a serie Xiaomi 13T hè diventata una linea assai promettente cù un supportu software impressiunanti è funzioni putenti. I fans è i dilettanti di a tecnulugia aspettanu ansiosamente u lanciu ufficiale per mette a manu nantu à questi dispositi.

