Microsoft Partners cù Barclays per lancià Xbox Mastercard

Microsoft hà annunziatu a so cullaburazione cù Barclays per presentà a "Xbox Mastercard", una nova carta di creditu apposta per l'utilizatori di Xbox. Mentre serà dispunibule solu per Xbox Insiders u 21 di settembre, diventerà accessibile à tutti l'utilizatori in i Stati Uniti da u 2024.

A Xbox Mastercard offre à l'utilizatori l'uppurtunità di guadagnà punti per ghjochi Xbox è add-ons basati nantu à e so compra. Diverse categurie furnisceranu tassi di guadagnu accelerati, cum'è 5x punti di carta nantu à i prudutti eligibili in a Microsoft Store, 3x punti di carta in servizii di streaming eligibili cum'è Netflix è Disney +, è 3x punti di carta in servizii di consegna di pranzi eligibili cum'è Grubhub è DoorDash. Per tutti l'altri acquisti di ogni ghjornu, i clienti guadagnaranu 1x punti di carta.

Inoltre, i membri di a carta goderanu di parechji benefizii, cumprese 5,000 50 punti di carta (equivalente à un valore di $ XNUMX) dopu a so prima compra. I novi membri riceveranu trè mesi di Xbox Game Pass Ultimate, frà altri vantaghji.

E persone interessate devenu prima parte di u prugramma Xbox Insider per accede à a Xbox Mastercard. A dispunibilità di a carta serà introdutta in onda à i membri Insider in tuttu u restu di 2023. A partire da u 21 di settembre, l'utilizatori ponu dumandà a carta.

A squadra Xbox hà dichjaratu: "Sapemu chì i ghjucatori sò interessati à ottene più valore da Xbox, è avemu intesu feedback da a cumunità chì volenu più modi per ottene u valore da e so compra ... A Xbox Mastercard serà dispunibule solu per Xbox Insiders in i 50 Stati Uniti iniziu u 21 di settembre, cù dispunibilità per tutti i ghjucatori Xbox in i 50 Stati Uniti chì venenu in 2024 ".

Avete pensatu à acquistà una Xbox Mastercard? Fateci sapè in a sezione di cumenti sottu.

Fonti:

- Xbox Wire, Microsoft si unisce cù Barclays per presentà a Xbox Mastercard