Xbox presenta Xbox Mastercard per premià i ghjucatori

Xbox hà svelatu a so ultima offerta per i gamers: a Xbox Mastercard ufficiale. A carta di creditu, emessa da Barclays, permette à l'utilizatori di guadagnà punti da e compra di ogni ghjornu chì ponu esse scambiati per ghjochi o add-ons in a tenda Xbox. A carta offre ancu l'opzione di persunalizà cù u gamertag di l'utilizatore incisu nantu à unu di i cinque disinni diffirenti cù u logu Xbox. Tuttavia, ci sò alcune limitazioni per ottene a carta. I candidati devenu esse Xbox Insiders è residenu in i Stati Uniti cuntinentali, Alaska, o Hawaii.

Simile à altre carte di creditu basate nantu à ricumpensa, l'utilizatori guadagnanu punti per ogni $ 1 chì passanu nantu à a carta di creditu di u gamer. Puderanu guadagnà ancu più punti quandu facenu compra in lochi specifichi. Questu include guadagnà 5x punti per i prudutti eligibili in i magazzini Xbox è Microsoft, è 3x punti nantu à i servizii di streaming eligibili cum'è Disney Plus è Netflix. A carta offre ancu 3x punti nantu à i servizii di consegna di pranzi eligibili cum'è Grubhub è Doordash.

I dettagli nantu à altre vetrine ammissibili ùn sò sempre chjaru. Per esempiu, ùn hè micca sicuru se l'acquistu di l'articuli in u ghjocu attraversu u contu Xbox, cum'è e muniti di Overwatch, qualificà per guadagnà 5x punti. I membri di Xbox Mastercard ricevenu un bonus di $ 50 in forma di punti dopu a so prima compra è ponu gode di trè mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratuitu, cù l'opzione di rigalu à un amicu se hè digià un membru di Game Pass.

Per dumandà a Xbox Mastercard, l'utilizatori devenu esse Xbox Insiders. Questu pò esse facilmente fattu scarichendu u Xbox Insider Hub da u Microsoft Store in PC o cercandu "Xbox Insider Bundle" in a cunsola Xbox è installendu u hub. U periodu di candidatura per Xbox Insiders principia u 21 di settembre, mentre chì u restu di i Stati Uniti duverà aspittà finu à u 2024 per dumandà a carta di creditu.

Fonti:

1. Xbox News Blog

2. U Verge