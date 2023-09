Microsoft ospitarà a trasmissione digitale Xbox à u Tokyo Game Show 2023

Microsoft hà annunziatu ch'ellu serà ospitu u Xbox Digital Broadcast à u prossimu Tokyo Game Show 2023. A trasmissione serà fatta u 21 di settembre à 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST.

Durante a trasmissione, Microsoft furnisce l'aghjurnamenti di u prugressu nantu à i ghjochi da Xbox Game Studios è Bethesda Softworks. Inoltre, mostraranu una cullizzioni creativa diversa di ghjochi creati da sviluppatori situati principalmente in Giappone è Asia. L'avvenimentu includerà ancu annunzii di novi ghjochi chì veneranu à Xbox Game Pass.

U Xbox Digital Broadcast serà accessibile attraversu diverse piattaforme. I telespettatori ponu guardà a trasmissione nantu à u canali YouTube ufficiale di Tokyo Game Show, è ancu selezziunà i canali suciale Xbox. A trasmissione serà dispunibule in parechje lingue, cumprese l'inglese, giapponese, coreanu, cinese simplificatu, cinese tradiziunale, malese, tailandese, vietnamita, indonesianu, francese, tedescu è spagnolu castiglianu.

Questu avvenimentu presenta una opportunità eccitante per i gamers è i fan di Xbox per uttene l'ultime aghjurnamenti è annunzii nantu à i ghjochi futuri. Mette in risaltu ancu l'impegnu di Microsoft à i mercati di i ghjoculi giapponesi è asiatichi, dimustrà u talentu è a creatività di a regione.

U Tokyo Game Show hè una manifestazione annuale di ghjoculi tenuta in Giappone, chì presenta l'ultimi sviluppi in l'industria di u ghjocu. Serve cum'è una piattaforma per i sviluppatori di ghjoculi, cumpagnie di hardware è dilettanti di i ghjoculi per riunite è celebrà u mondu di i ghjoculi.

